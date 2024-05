Elezioni Amministrative Sanremo: Gianni Rolando “Lo sport al centro del nostro programma”

Il candidato sindaco del centrodestra civico e partitico Gianni Rolando, nel programma elettorale della coalizione, mette al centro lo sport. Fra i punti focali, la valorizzazione degli eventi sportivi esistenti e il rilancio di quelli storici: “Sanremo ospita prestigiosi eventi sportivi ed è nostra intenzione valorizzare quelli esistenti, rilanciare quelli passati, e organizzarne di nuovi. Riteniamo strategico rilanciare lo storico Torneo internazionale Carlin’s Boys, di cui la prima edizione risale al 1947.” Ma nel programma di Rolando c'è l'idea di fare sport per 365 giorni l'anno.



“Incentiveremo i più giovani a praticare sport, anche tramite contributi per le famiglie meno abbienti. E ancora – prosegue Rolando – la revisione del Piano di Utilizzo Demaniale delle spiagge, per offrire la possibilità di praticare sport nautici, la rivalutazione della rete sentieristica per incentivare lo sport outdoor e insieme al Comune, l’impiantistica sportiva deve crescere e deve migliorare, anche attraverso la partecipazione ai numerosi bandi italiani ed Europei a disposizione.” Ma non solo – aggiunge Rolando - il polo sportivo del Mercato dei Fiori dovrà essere potenziato e migliorato.



Rivisiteremo il Regolamento Comunale per la gestione degli impianti sportivi comunali da parte dell’associazionismo sportivo, per una migliore definizione dei reciproci rapporti. Supporteremo la Sanremese calcio, oltre tutte le altre realtà sportive, la valorizzazione delle quali, rappresenta un volano di sviluppo.” Sport fa rima anche con turismo, con il “supporto a tutte le realtà sportive, che grazie al clima mite, possono essere praticate all’aperto tutto l’anno, tra le quali: golf, ciclismo, tennis, paddle, ippica, sport marittimi, rugby e atletica. E infine – conclude Rolando - incontri periodici con l’associazionismo sportivo o il mondo imprenditoriale per definire insieme momenti di sviluppo dell’intero settore, per attivare risorse e collaborazioni.”