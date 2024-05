Folla ed entusiasmo per l'aperitivo elettorale di Morini e Astolfi con Rolando

Grande folla ed entusiasmo questa sera, venerdì 31 maggio, per l'aperitivo elettorale dei due candidati a consiglieri comunali per la città di Sanremo Matteo Morini e Sara Astolfi, entrambi presenti nelle liste che supportano il candidato a sindaco Gianni Rolando, presente all'evento insieme al Senatore Giovanni Berrino.

Come detto grande entusiasmo e partecipazione per quello che è uno degli ultimi eventi elettorali prima della chiamata al voto. A poco meno di una settimana, infatti, la risposta del pubblico alla chiamata del trio Morini, Astolfi e Rolando è stato sicuramente un segnale non indifferente.

Nel ringraziare i tanti presenti, l'avvocato Matteo Morini ha voluto sottolineare l'importanza del Senatore Berrino per la città di Sanremo. "Lui è l'unico politico che può far valere i diritti di noi sanremaschi a Roma. Questa è una fortuna, che si aggiunge a quella del nostro candidato, l'ingegner Gianni Rolando: lui è l'unico in grado di poter risolvere i problemi di Sanremo, dalla raccolta differenziata alle strade. Un grande tecnico come lui è la nostra garanzia".

"Sono stati mesi importanti - ha detto invece Sara Astolfi - Abbiamo avuto modo di conoscere Gianni Rolando, quello che a noi piace chiamare il sindaco del fare. Questa è una città che ha grande bisogno di cambiamento e noi lo siamo".

L'aperitivo elettorale si è tenuto al bar tavola calda "Casa Tua", di corso Garibaldi 133. Come detto, presente anche il Senatore Giovanni Berrino: "Sanremo bisogna farla tornare agli inizi degli anni Duemila, quando splendeva. Possiamo migliorare su tutto, dal turismo al decoro urbano. Sono sicuro che Rolando e i suoi uomini siano le persone giuste per far tutto questo".

Proprio il candidato a sindaco Gianni Rolando è intervenuto per chiedere ai tanti partecipanti il loro voto in vista delle elezioni dell'8 e 9 giugno: "Ormai sono tanti anni che a Sanremo manca un cambiamento", ha detto. "Sanremo è una delle città più importanti e non è tollerabile che non abbia un importante progetto di sviluppo. Sicuramente dovremo puntare sul turismo, che per noi è importantissimo. Per questo dobbiamo creare una cabina di regia del turismo fortissima, che parta dal Casinò e arrivi al Comune e i privati. Da parte mia c'è la massima disponibilità e un impegno totale. Bisogna cambiare e per farlo bisogna votare l'unica "squadra" che non ha mai amministrato in questa città. Perché, a differenza degli altri, noi siamo gli unici a non aver mai amministrato in questa città".