Il 7 giugno la "festa di inizio" di Gianni Rolando e della coalizione di centro destra

Il 7 giugno chiusura della campagna elettorale di Gianni Rolando e della coalizione con la “Festa di inizio”



Tutto pronto per la “Festa di Inizio” per una nuova Sanremo targata Gianni Rolando. Venerdì 7 giugno a partire dalle 20 in piazza San Siro, si terrà la chiusura della campagna elettorale di Gianni Rolando e di tutta la coalizione che lo sostiene, partiti e liste civiche, come Sanremo Domani, Udc, Forza Italia, Andiamo!, Lega e Fratelli d'Italia.

“Non è la festa di chiusura della campagna elettorale – afferma Rolando – ma l'inizio della Sanremo di domani da un luogo centrale e ricco di significato per ogni sanremese come piazza San Siro. Ci sarà un rinfresco, comizi con la presenza di importanti personalità del mondo politico nazionale, ed a conclusione il concerto della Combriccola del Blasco”.