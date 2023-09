Al via la raccolta firme di Ventimiglia Progressista contro l'apertura del Cpr

“Dopo l'annuncio del Ministro Piantedosi sulla possibile realizzazione, proprio a Ventimiglia, di uno dei nuovi C.P.R. previsti nel Decreto Sud, Ventimiglia Progressista lancia un appello alla mobilitazione a tutte le associazioni, alla società civile, ai privati cittadini che intendono opporsi - dichiarano dal movimento - i CPR hanno già dimostrato di essere inutili per gestire i rimpatri, sono inoltre costosissimi: 44 sono i milioni stanziati negli ultimi tre anni e altri 40 ne sono previsti, oltre ad impiegare numerose forze di polizia che vengono sottratte alla vigilanza sul territorio. Sono di fatto dei centri di detenzione, luoghi dove la condizione delle persone trattenute è disumana e degradante come sentenziato di recente anche dalla nostra Corte di Cassazione: utilizzo incontrollato di psicofarmaci, oppressione, autolesionismo, morte. Da un lato il Governo si rimangia tutto ciò che aveva promesso e non riesce ad incidere a livello internazionale nel far valere le richieste dell'Italia e, dall'altro, l'amministrazione comunale guidata dal Sindaco Di Muro continua a non voler gestire il fenomeno migratorio, mostrando i muscoli in ogni circostanza e preoccupandosi solo dell'aspetto repressivo. I risultati non ci sono: si continua a lasciare i migranti in condizioni disumane con la vera criminalità a farla da padrona e non diminuiscono, anzi si accentuano, le difficoltà e la rabbia della cittadinanza”.