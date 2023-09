Sanremo: buca nell'asfalto in via Lamarmora, gravi danni a un'auto

L'auto danneggiata in via Lamarmora

Una buca nell'asfalto, come ce ne sono tante, ma con conseguenze ben peggiori del consueto.

Brutta sorpresa questo pomeriggio per un automobilista che, transitando in via Lamarmora, si è trovato con il semiasse rotto e danni da migliaia di euro alla propria vettura. Il tutto per aver preso una buca.

Accertato il danno e la dinamica dei fatti, spetterà ora alla Polizia Locale verificare le eventuali responsabilità e, soprattutto, se la buca dovesse o meno essere segnalata come potenzialmente pericolosa.