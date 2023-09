Gemellaggio tra Canottieri Sanremo e Cerea Torino per festeggiare i 250 anni complessivi dei due club

Gemellaggio tra Canottieri Sanremo e Canottieri Cerea di Torino per festeggiare i 250 anni complessivi dei due club, 90 anni per Sanremo e 160 per Cerea.



"La Canottieri Sanremo si propone come sede nautica marittima della Cerea e delle altre società torinesi per la pratica del Coastal Rowing e del Beach Rowing. I rispettivi Presidenti Sergio Tommasini e Enrico Marucco hanno sottoscritto un'intesa di amicizia e collaborazione tra i due sodalizi. La giornata prevedeva anche una traversata remiera Sanremo Ventimiglia con arrivo al nuovo porto ma l'onda formata da ponente ha sconsigliato il raid che comunque verrà riproposto nel 2024".