Sanremo: biciclette abbandonate da tempo in via San Francesco, i residenti chiedono un intervento (Foto)

Un nostro lettore, Domenico Piccone, ci ha scritto per evidenziare un problema presente in via San Francesco, a pochi metri da piazza Colombo a Sanremo:

“Pare sia un problema che non si può risolvere, pur avendo più volte rappresentato la situazione agli operatori della municipale, che gentilmente hanno sempre detto che avrebbero riferito al Comando. La situazione di degrado generata dall'abbandono sistematico di biciclette ed altri ‘relitti0 dovrebbe essere risolta. Mi verrà detto che ‘non è colpa nostra è colpa di tizio di caio’ ma io non trovo altre soluzioni che riferire la questione a coloro che dovrebbero fare da tramite con l'Amministrazione Comunale e agli Uffici competenti. La sostanza è che nulla si muove. Qualche giorno fa ho letto un' articolo in cui si illustrava l'efficienza nello smaltimento di questi ‘relitti’, probabilmente io vivo in una via inesistente, in un quartiere inesistente in una città inesistente, e non si sono accorti di noi. Speriamo che prima o poi ci considerino”.

P.S.: “Le foto riguardano il periodo compreso tra gennaio scorso e oggi. Da notare il mutare delle stagioni evidenziato dalle foglie della vegetazione che in realtà mitiga l'effetto discarica”.