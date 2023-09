Allagamenti da acqua e fango ad Arma di Taggia: danni ad attività e garage, cittadini chiedono intervento delle istituzioni

Risveglio tra fango e acqua per Arma di Taggia. Attività e alcune abitazioni della zona tra via San Giuseppe, via Domenico Boeri, via Lungomare e inizio via Queirolo sono state interessate da allagamenti. Un problema che si ripresenta ciclicamente in questo tratto di Arma di Taggia e questa volta aggravato dalla combinazione tra la pioggia scesa abbondante nella notte e il fango portato a valle dalla soprastante pista ciclabile. Le interviste



I danni alle attività Un vero e proprio fiume di acqua e fango quello riversatosi nella notte, innondando l'intera area. Stamattina le persone armate di stivali e scope hanno cercato di liberare i locali dalla melma e c'è anche chi ha dovuto fare i conti con dei danni: il negozio d'antiquariato si è trovato con quadri bagnati da buttare, gli ingressi dei condomini e i garage sono stati invasi dall'acqua, persino la piccola chiesa di San Giuseppe è rimasta chiusa mentre i volontari della Cumpagnia Armasca cercavano di far uscire l'acqua. Danni gravi anche per il rivenditore di kebab che si affaccia su piazza Tiziano Chierotti che si è ritrovato con il locale allagato dal fango e con i frigoriferi irrimediabilmente danneggiati. Discorso analogo anche per il suo vicino, l'Hotel Villa Serena dove la fanghiglia è entrata nell'ingresso e nella sala principale mentre l'acqua è arrivata nei locali più bassi, risultato: colazioni saltate e cantine allagate. La rabbia di chi spalava via il fango

Tanta rabbia e rassegnazione tra le persone impegnate a pulire. La situazione in via San Giuseppe si ripresenta ciclicamente, appena piove un po' di più. C'è chi ascrive il problema al rifacimento della passeggiata, chi alla mancata pulizia dei tombini, in questo caso c'è stata anche la concomitanza con del materiale terroso sceso dalla ciclabile. Con chiunque si parli, emerge un sentimento di abbandono da parte della amministrazione locale per una problematica che è arcinota. Fango anche sulla pista ciclabile

I danni da fango hanno interessato anche la pista ciclabile. Stamattina gli operai di Amaie Energia sono intervenuti con l'idropulitrice per eliminare il tappeto melmoso accumulato nel tratto tra la galleria e l'ingresso ad Arma di Taggia. Una operazione necessaria per rimuovere un potenziale pericolo per ciclisti e pedoni. Allagamenti all'Alberghiero e in zona Darsena