Sanremo dichiara guerra agli abusi edilizi: si cercano aziende a cui affidare le demolizioni

Pugno di ferro del Comune di Sanremo contro gli abusi edilizi. Sono sempre di più i casi che la Polizia Locale e gli uffici stanno riscontrando in città e, soprattutto, nelle zone collinari apparentemente più lontane dai controlli. E, quindi, l’amministrazione ha scelto di dotarsi di uno strumento che consenta di procedere con maggiore velocità ed efficacia a demolire e ripristinare i luoghi in caso di abuso edilizio.

L’accordo quadro avrà la valenza di quattro anni. Come si legge sul sito di Anac, per “accordo quadro” si intende un accordo concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici allo scopo di definire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.

L’accordo previsto dal Comune di Sanremo prevede: l’affidamento del servizio di progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, attraverso singoli ordini, dei lavori di demolizione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi che saranno richiesti dal Comune di Sanremo; l’esecuzione dei lavori di cui sopra sarà vincolante e operativa al momento della conferma per ricevuta e accettazione da parte dell’operatore economico aggiudicatario del modulo d’ordine/contratto. Il Comune di Sanremo si occuperà della Direzione Lavori direttamente o con incarico ad altro tecnico esterno.

L’ammontare complessivo per l’accordo quadro per massimo quattro anni è di 2 milioni di euro costituito dall’importo massimo dei lavori comprensivo di oneri di sicurezza non ribassabili.

Le modalità di gestione dell’accordo quadro sono: il settore PNRR comunicherà all’affidatario l’intervento edilizio da eseguirsi oggetto di lavori demolizione opere abusive; l’affidatario entro 10 giorni lavorativi trasmetterà la proposta di parcella professionale per le prestazioni di progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, calcolato sulla base del D.M. 17 giugno 2016 scontando gli onorari e spese almeno del 20%; l’Ufficio comunale preposto entro 10 giorni lavorativi comunicherà all’affidatario nulla osta o l’eventuale richiesta di modifiche e/o chiarimenti; ottenuto il nulla osta sull’importo della parcella l’affidatario provvederà entro 45 giorni a redigere il progetto esecutivo e il piano di sicurezza dei lavori di demolizione delle opere abusive sulla base del Prezzario Regione Liguria vigente ribassato della percentuale offerta in sede di gara; l’Ufficio Lavori pubblici provvederà ad effettuare la verifica del progetto ai sensi art. 42 del D.Lgs 36/2023 entro 30 giorni dal ricevimento del progetto di cui sopra; il progetto definitivo/esecutivo sarà approvato, una volta effettuata la verifica, con determina dirigenziale e contemporaneamente saranno impegnate le somme necessarie per darne la copertura finanziaria; l’affidatario, a seguito della conclusione dell’iter di cui sopra, si coordinerà con Uffici Comunali per stabilire la data d’inizio dei lavori di demolizione sulla base di specifiche esigenze (esempio sgombero degli abitanti); l’incarico di Direzione Lavori e collaudo sarà svolto da tecnici comunali o da tecnici esterni appositamente incaricati dal Comune di volta in volta.

Il pagamento delle opere appaltate avverrà con: pagamento delle spese tecniche per la redazione del progetto definitivo/esecutivo e del piano di sicurezza entro 30 giorni dall’approvazione del progetto con apposita determinazione; pagamento dell’anticipo del 30% dell’importo dei lavori entro 30 giorni dall’approvazione del progetto con determinazione; pagamento a saldo dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione entro 30 giorni dal collaudo.