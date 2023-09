Il campione olimpico Maurizio Damilano consegna la bandiera azzurra a Riva Ligure

Per Riva Ligure è un San Maurizio nel segno della bandiera azzurra. Nell'ambito del consiglio comunale solenne in piazza Matteotti, la cittadinanza ha assistito a un reciproco scambio di doni. Da un lato il vessillo è stato consegnato ufficialmente nelle mani del sindaco Giorgio Giuffra, dal campione olimpico Maurizio Damilano. Dall'altro, il primo cittadino ha consegnato la cittadinanza onoraria alla FIDAL, rappresentata proprio dal campione di marcia che trionfò nell'Olimpiade di Mosca 1980. La cerimonia però si è aperta con due momenti istituzionali: il primo, un minuto di silenzio per la morte di Giorgio Napolitano e poi, il secondo, con la deposizione di una corona al monumento ai caduti. Amministrazione comunale al completo per l'importante appuntamento, mentre nel pubblico erano presenti tra gli altri il Questore Giuseppe Peritore, il comandante provinciale dei Carabinieri Marco Morganti, il senatore Gianni Berrino, la consigliere regionale Chiara Cerri, il presidente regionale della FIDAL Carlo Rosiello, il presidente della Camera di Commercio Enrico Lupi. Oltre a loro i rappresentanti anche della Guardia di Finanza e della Guardia Costiera e il sindaco di Santo Stefano al Mare, Marcello Pallini. Le interviste

La bandiera azzurra Il vessillo viene attribuito ogni anno a quei comuni che si distinguono per l’impegno nella promozione della pratica della corsa e del cammino, e della salute più in generale, quali strumenti di benessere e qualità della vita. Riva Ligure ha presentato un percorso di 2 km meritevole della bandiera e certificato Fidal che sarà inaugurato domani mattina, sabato 23 settembre. Una progettualità su cui si è impegnata la consigliere comunale Valeria Brignolo. L'itinerario si snoda tra il Santuario della Madonna del Buon Consiglio e l'approdo nautico, passando per la ciclabile ed il lungomare. Il premio San Maurizio al Gemellaggio Dolceacqua - Monaco

La serata ha visto anche la consegna di numerose altre benemerenze. In particolare il Premio San Maurizio che quest'anno è andato ai sindaci Fulvio Gazzola di Dolceacqua e Georges Marsan di Monaco in vista del gemellaggio tra le due municipalità, in programma il 3 novembre 2023. Le altre benemerenze

Gli altri premiati durante la serata sono persone e associazioni che si sono distinte nell’arco dell’anno per meriti sociali e non solo:

- Il Consorzio irriguo Riva Santo Stefano che compie 100 anni e distribuisce acqua alla stragrande maggioranza delle aziende agricole locali. Premieremo Dino Rossi a nome di tutti i membri;

- i Cinque Feughi, compiono 50 anni dalla loro fondazione. È un modo per esprimere gratitudine per la loro opera meritoria per sostenere le tradizioni del territorio;

- i Donatori di Sangue di Riva Ligure, svolgono un ruolo prezioso per la salute e bene pubblico. Doneranno in quella sede un defibrillatore che sarà collocato in piazza Matteotti;

- la Protezione Civile valle Argentina e Armea per l'impegno durante l'alluvione in Emilia Romagna dove sono intervenuti attivamente;

- la Comunità dei Prati (Chiesa della Risurrezione), perché 50 anni fa, fu posata la prima pietra di quell'edificio sacro che sta a cuore a tutta la comunità;

- la Confraternita San Giovanni Battista per l'opera di restauro dell'antico organo;

- gli Alpini Riva Santo Stefano, grazie a loro riusciamo tenere vive le solennità civili durante l'anno;

- A me' Riva" neonata associazione che si sta occupando di tradizioni e mantenere ciò che sono tipicità e peculiarità;

- la scuola primaria Sandro Pertini, classe terza a.s. 2022/2023 che hanno partecipato al concorso Polizia di Stato "PretendiAmo la legalità". A tutto il plesso per aver ottenuto per tanti anni consecutivi la bandiera verde;

- tutti i nati nell'ex comune di Riva Santo Stefano, oggi residenti a Riva Ligure. Sono 58 i cittadini nati in quello che è stato il comune tra il 1° gennaio 1928 e il 31 dicembre 1953, quando si sciolse dando vita a Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, Terzorio e Pompeiana;

- gli studenti meritevoli, tutti quelli che hanno ricevuto certificazioni Ket, Delf, esame di stato con votazione 10 e lode e per la pubblicazione del racconto nell'ambito del concorso letterario nazionale Lucrezia Tangorra". L'inaugurazione del percorso 'Benessere in Riva al mare'.