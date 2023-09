Ventimiglia, "degrado nell'isola ecologica di Porta Canarda": la segnalazione (Foto)

Una lettrice ci ha scritto per segnalare una situazione di degrado presente nell'isola ecologica di Porta Canarda in via alle Ville a Ventimiglia.

"A neanche una settimana dallo sgombero effettuato dalla Teknoservice questa è la nuova situazione dell'isola ecologica. Quasi tutto è composto da detriti di cantiere (forse in nero...)? Non mi dilungo in commenti ma rivolgo solo una domanda all'amministrazione comunale: quando installerete le 'famigerate' telecamere o fototrappole di cui da mesi non fate altro che parlarne e annunciarle sui media?" - dice la lettrice C. B. - "Cosa aspettate a mettere alla gogna e rendere pubbliche le generalità e ammontare delle sanzioni applicate a chi rovina la nostra città? Ovviamente come possibile deterrente per i malintenzionati".

"Senza contare che tutta questa inerzia pesa sulle tasche di noi contribuenti (si proprio quelli che pagano la Tarsu e non quelle degli evasori che tra l'altro sembrano essere non pochi" - sottolinea - "magari tra questi ci sono proprio quelli che creano questi mucchi di detriti edili".