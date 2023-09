Bordighera: perizia sulla rotonda di Sant'Ampelio, servono modifiche. Il Sindaco "Faremo gli interventi necessari"

“Serviranno alcuni accorgimenti e modifiche, ma non ci sono assolutamente problemi in merito. Dalla perizia non si evince nessuna richiesta demolizione del fabbricato, ma sono da prendere delle precauzioni assolutamente risolvibili sul piano tecnico e le porteremo avanti”.

Sono le parole del Sindaco di Bordighera, Vittorio Ingenito, in base alla relazione dell’Architetto Rossotto, che era stato incaricato dal Tribunale di Imperia. “La relazione è stata letta dall’ufficio tecnico, in particolare dall’Architetto Ravera, che mi ha rassicurato sul fatto che, dalla perizia, i locali commerciali potranno essere a norma, con alcuni interventi che saranno ovviamente realizzati”.

Il primo cittadino ha confermato che “Il giudizio si potrà dare solo dall’analisi attenta delle 135 pagine della perizia e non solo le prime quattro o cinque, che differiscono molto da quelle successive. Io non ho letto la perizia, ma l’ufficio tecnico mi ha confermato che serviranno solo alcuni accorgimenti per regolarizzare la struttura per il futuro. Nessuna richiesta di demolizione del fabbricato è stata fatta”.