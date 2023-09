Ventimiglia: continuano gli scavi nell’area delle mura settentrionali della città romana di ‘Albintimilium’

E’ in corso una nuova campagna di scavi archeologici nell’area delle mura settentrionali della città romana di Albintimilium, a nord del teatro e della linea ferroviaria lungo Via Porta di Provenza.

Gli scavi, in regime di concessione da parte del Ministero della Cultura all’Istituto Internazionale di Studi Liguri, sono diretti da Daniela Gandolfi con il coordinamento sul campo di Lorenzo Ansaldo, entrambi dello stesso Istituto, e da Roberta Fabbri per il rilievo fotogrammetrico e vedono la partecipazione di numerosi giovani studenti provenienti da Torino, Milano, Venezia, Macerata, Perugia, Catania. Funzionario incaricato da parte della Soprintendenza Archeologia della Liguria è il dott. Stefano Costa.

Le ricerche si sono concentrate sul grande cimitero tardoantico che a partire dalla seconda metà del V secolo d.C. si impostò nell’area a nord delle stesse mura, con un uso prolungato per tutto il secolo successivo, di cui sono già state scoperte numerose tombe di diversa tipologia, con al centro un grande settore a sarcofagi in pietra, già in parte scavati dall’antropologa imperiese Valeria Amoretti, ora funzionaria al Parco Archeologico di Pompei.

Contestualmente alle operazioni di scavo è attivo il Laboratorio di classificazione di reperti ceramici, seguito da Federico Lambiti, che prosegue la storica tradizione dell’IISL sugli studi ceramologici a Ventimiglia.

Lo scavo dell’Istituto si svolge nell’ambito del rapporto di stretta collaborazione per la valorizzazione della città romana che vede protagonisti, oltre all’equipe di giovani archeologi impegnati nelle ricerche, il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi”, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Imperia e Savona e la Direzione Musei della Liguria che cura l’area archeologica della città romana di Ventimiglia.