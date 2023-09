Mentone: la Francia sta preparando un centro per i migranti nella zona di Ponte San Ludovico

Il Prefetto delle Alpi Marittime, Bernard Gonzalez, ha confermato ieri che al confine sono attesi molti degli 8.500 migranti sbarcati in questi giorni a Lampedusa.

Proprio per questo i francesi stanno cercando spazi dove accoglierli anche se, come fatto fino ad ora, per poi respingerli. A Ponte San Luigi possono essere accolti circa 100 profughi ed ora il governo francese stanno lavorando per trovare altri posti.

La Prefettura francese è alla ricerca di un terreno a Mentone, per accogliere gli arrivi da Lampedusa ma, ha confermato “Non verrà allestito un campo per migranti a Mentone!”. Inizialmente si era pensato allo stadio ‘Rondelli’, ma il sindaco si è opposto.

Quindi è stato deciso per allestire un locale nei pressi della frontiera di Ponte San Ludovico. Qui verranno accolti ma, subito dopo, quelli senza permesso di soggiorno verranno riammessi in Italia mentre i minorenni saranno assistiti dal sistema di assistenza infantile del dipartimento delle Alpi Marittime.