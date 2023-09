Sanremo: una cucina abbandonata in via Martiri, rifiuti in mezzo alla strada nel fine settimana (Foto)

Le foto sono di ieri e ci si augura che, questa mattina nonostante il maltempo, qualche ‘anima buona’ di Amaie Energia abbia provveduto allo sgombero. Ma ieri, per tutta la giornata, una cucina ed altri rifiuti di un trasloco hanno campeggiato in via Martiri della Liberà a Sanremo, confermando la maleducazione e l’inesistente senso civico di molte persone.

Da tempo basta muoversi nelle cosiddette ‘isole ecologiche’ dell’immediato entroterra (che di ecologico hanno davvero poco), per notare come da ogni parte della città (e anche da fuori) vengono portati attorno ai cassonetti rifiuti di ogni genere. L’importante, per molti, è essere lontano da occhi indiscreti e gettare ingombranti ed altro, che potrebbero essere conferiti gratuitamente nei due punti di raccolta, in Valle Armea e Coldirodi, o addirittura ricevere il ritiro a casa propria, previo appuntamento.

E invece no, la gente (incivile) butta qualsiasi cosa pensando “Tanto Amaie Energia lo ritirerà”. E’ ovvio, rispondiamo noi, non lo lascia certo in mezzo ad una via, ma è un ragionamento egoista e maleducato! Questa volta ad essere colpita è stata via Martiri ma, basta fare un giro nelle strade più nascoste dell’immediato entroterra per trovare situazioni vergognose, che non sono provocate da Amministrazioni o da aziende che gestiscono il servizio di ritiro dell’immondizia.

Sono provocate dai cittadini, magari proprio quelli che sistematicamente sui social criticano o che magari non pagano nemmeno la Tari. Andiamo avanti cosi, complimenti!