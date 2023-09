Sanremo: donna investita in strada Borgo Tinasso a causa delle auto parcheggiate, il problema rimane (Foto)

Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino. Mai detto fu più corretto di questo caso. Stiamo parlando dell’incidente, per fortuna non grave, avvenuto questa sera nella parte finale di strada Borgo Tinasso, la via dell’immediato entroterra del centro di Sanremo, poco sopra via Martiri della Libertà.

Si tratta di una strada che, pochi mesi fa, è stata oggetto di un rifacimento della segnaletica orizzontale che ha consentito l’installazione di un ‘camminamento’, una sorta di marciapiedi e il tentativo di eliminazione dei parcheggi ‘selvaggi’ che per anni hanno creato gravi problemi al transito delle auto e pericoli per i pedoni.

Una situazione migliorata negli ultimi tempi, proprio grazie all’intervento del Comune e dei passaggi saltuari della Polizia Municipale, che eleva multe a chi ostinatamente parcheggia comunque. Infatti la via è comunque strapiena di auto, soprattutto la sera ma anche in alcuni momenti della giornata.

Quanto accaduto questa sera, poco dopo le 20.30, ha confermato la pericolosità delle auto parcheggiate. Un’auto che stava scendendo se ne è trovata di fronte un’altra e, con i mezzi parcheggiati a fianco, ha dovuto fare retromarcia e non ha visto una donna che stava scendendo a piedi, ovviamente, dovendo evitare le auto posteggiate.

La vettura in discesa ha ‘agganciato’ la donna che è finita sul selciato. Si tratta di una quarantenne che, fortunatamente, se l’è cavata con tanto spavento ed una serie di ferite su diverse parti del corpo. Ma l’incidente di stasera conferma la pericolosità delle auto parcheggiate lungo tutta la via e l’importanza di controlli più serrati da parte della municipale.