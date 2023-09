Cesio: grave incidente sulla Statale 28, 26enne in elicottero al 'Santa Corona'

Incidente questa mattina, poco dopo le 8.30, sulla Statale 28 all'altezza del Comune di Cesio. Coinvolte un'auto e una moto.

La centrale del 118 ha inviato sul posto la Croce Rossa di Pieve di Teco, la Croce Bianca di Pornassio oltre all'elisoccorso per soccorrere il 26enne alla guida della moto. Il centauro ha riportato una serie di traumi ed è stato necessario portarlo all'ospedale 'Santa Corona' di Pietra Ligure in elicottero. Il guidatore dell'auto, invece, è stato trasferito all'ospedale di Imperia. Le sue condizioni non sono gravi.

Per favorire i soccorsi e i rilievi, Anas ha optato per la chiusura della Statale 28 all'altezza del km 117 per alcuni minuti. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine e gli operatori di Anas per i rilievi e la gestione del traffico.