Sanremo, punto di raccolta in vi Bixio per gli olii esausti, il plauso di Bellini ad Amaie: "Lodevole inziativa ma..."

"Ho appreso, con grande soddisfazione, dal Presidente di Amaie Energia che dal 25 di questo mese sarà possibile conferire gli olii esausti domestici in un punto di raccolta sito in vi Bixio. Lodevole iniziativa volta a limitare l'inquinamento, che però secondo me manca di altre iniziative, diciamo così, di contorno". A dirlo è il consigliere comunale si Sanremo Umberto Bellini che spiega: "Intanto si dovrebbe pensare ad una premialità per i cittadini che andranno a conferire, perché forse fare affidamento solamente sulla coscienza ecologica non potrebbe essere sufficiente, ed è comunque un ulteriore adempimento richiesto ai nostri cittadini, ed inoltre prevedere davanti al punto di raccolta uno o due posti auto riservati per evitare, dal momento che parcheggiare in via Bixio non è molto facile, di essere preda dello street control della Polizia Locale (servizio che ritengo vessatorio e che mi vede totalmente contrario per come viene gestito). Consegno queste mie riflessioni agli organi competenti".