Sanremo: dal Comune 10 mila euro per la manutenzione dei percorsi di mountain bike

Il Comune di Sanremo continua con gli investimenti per favorire il turismo legato al mondo dell’outdoor, una fetta di mercato principalmente concentrata al Centro e Nord Europa e che negli ultimi anni ha dimostrato di apprezzare particolarmente la destinazione ponentina.

Non solo pista ciclabile, gli amanti della bicicletta si spingono anche nell’entroterra alla scoperta dei sentieri nella zona di Monte Bignone, quella che nel 2017 i Comuni di Bajardo, Ceriana, Perinaldo e Sanremo hanno scelto di curare insieme costituendo il Consorzio Forestale.

In vista dei prossimi arrivi, la giunta matuziana ha stanziato il finanziamento di 10 mila euro in favore del Consorzio per le attività di monitoraggio e di manutenzione ordinaria dei percorsi della rete di mountain bike che insistono sul territorio comunale. Un altro dei contributi che l’amministrazione sta destinando alla sistemazione delle zona maggiormente amate dai biker in arrivo a Sanremo da tutta Europa.