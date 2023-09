Sanremo: Opera Nazionale Montessori, nella città dei fiori i corsi 0-3, 3-6 e 6-11

L'Onm organizza a Sanremo, in collaborazione con l'Associazione Montessori di Sanremo, e con il Centro Studi Montessori di Genova, ente gestore, il Corso di specializzazione Montessori per educatori della prima infanzia (300 ore); il Corso si differenziazione didattica Montessori per insegnanti di Scuola dell'Infanzia (500 ore) autorizzato dal MI con D.D. n. 110 del 02/02/2021 e il Corso di differenziazione didattica Montessori per insegnanti di Scuola Primaria (550 ore) autorizzato dal MI con D.D. 111 del 02/02/2021.

Il diploma rilasciato dall' ONM permette l'inserimento del titolo di differenziazione didattica Montessori all'interno delle graduatorie statali con acquisizione di punteggio e possibilità di immissione in ruolo. I corsi avranno inizio a dicembre 2023. La domanda di ammissione dovrà essere compilata entro il 30 ottobre. La domanda di iscrizione dovrà essere inviata entro il 6 novembre.

Le lezioni si svolgeranno i venerdì dalle 17 alle 20 e il sabato dalle 9 alle 18, con pausa pranzo. Le lezioni della parte teorica si svolgeranno in modalità online. E' dunque richiesto ai corsisti di avere una connessione internet che consenta la frequenza con videocamera e microfono attivi. Le lezioni della parte metodologica si svolgeranno in presenza presso la Scuola Montessori, strada San Martino, 41 – Sanremo

I corsi 3-6 e 6-11 sono vigilati dall' USR della Liguria. Per il pagamento è possibile utilizzare la carta docente,inoltre ci sarà la possibilità di rateizzare l' importo richiesto. Per informazioni: Cristina Stern 0184 591379 dal lunedì al venerdì dalle 11,30 alle 13 alla mail: cristina.stern60@gmail.com. Paola Revello 3911329907 dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 18. Mail: revellopaola@yahoo.it.