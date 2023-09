Il sindaco di Aurigo Angelo Arrigo ha revocato il provvedimento con cui veniva sospesa l'erogazione dell'acqua potabile nella fascia oraria dalle 22 alle 6.

“Il provvedimento è stato possibile - spiega - per il normalizzarsi della situazione, per cui dopo i disagi si torna alla normalità, raccomandando tuttavia un uso corretto e razionale per evitare ulteriori future limitazioni”.



L’ordinanza di revoca scaricabile a questo link