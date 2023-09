Lega, il segretario Federico: “A Pontida pullman e sostenitori dalla provincia di Imperia”

“Pullman e decine di macchine di nostri sostenitori e militanti dalla provincia di Imperia saranno presenti domenica prossima sul pratone di Pontida”.

Lo ha detto il segretario provinciale della Lega a Imperia, Antonio Federico, che prosegue: “Il segretario Matteo Salvini parlerà di più autonomia, più sicurezza, più infrastrutture, più soldi in tasca a lavoratori e pensionati, meno burocrazia e meno sprechi: le priorità con cui ci presenteremo alle elezioni di Sanremo e a tutti i prossimi appuntamenti con le Amministrative per ribadire il successo ottenuto a Ventimiglia, con la Lega primo partito in città”.