Enogastronomia, il Vice Presidente Alessandro Piana a Cheese 2023: quattro giorni di promozione delle eccellenze liguri

Significativa adesione della Regione Liguria a Cheese 2023, manifestazione di Slow Food dedicata ai formaggi dal 15 al 18 settembre a Brà.



“Regione Liguria partecipa con uno stand più grande rispetto allo scorso anno, pari a 100 mq, organizzato da Liguria International insieme al Sistema Camerale - spiega il vice presidente della Regione Liguria con delega all'Agricoltura e al Marketing Territoriale Alessandro Piana che sarà presente alla prima giornata della manifestazione-, tramite una collettiva di aziende liguri validate da Slow Food. Quest’anno lo Stand istituzionale sarà particolarmente ricco a partire dalle tipologie di formaggi previste, sino alla presentazione di erbe e spezie, conserve, olio, patè, bevande, pomodori secchi, aglio di Vessalico, pesto, mieli, liquori e sciroppo di rose, cui si affianca anche l’area del Consorzio della Focaccia di Recco creando una promozione sinergica a 360 gradi. Segnaliamo, tra le altre, l’iniziativa “Genova città del Formaggio 2023 e la Prescinsêua” prevista per venerdì 15 settembre alle 17.30 presso lo stand di Regione Liguria. Un modo di valorizzare il titolo conferito ai soli Comuni che sono stati in gradi di distinguersi in materia culturale ed economica come sede di produzioni casearie identitarie”. A questa iniziativa parteciperanno, insieme al vice presidente della Regione Liguria Alessandro Piana, la presidente di Slow Food Italia Barbara Nappini, il presidente di Liguria International Ivan Pitto, il membro di Giunta della Camera di Commercio di Genova Alessandro Cavo, l’assessore al Commercio del Comune di Genova Paola Bordilli, il Presidente nazionale di Onaf (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi ) Piercarlo Adami e il delegato di Onaf Genova Riccardo Collu oltre ai produttori Genova Gourmet di Prescinsêua, certificati dalla Camera di Commercio di Genova. Seguirà cocktail -show e degustazione a cura dei Bartender e Chef Genova Liguria Gourmet.



"Anche quest'anno i prodotti liguri tornano protagonisti, con uno spazio espositivo dedicato, di Cheese in Piemonte. Un'occasione per le aziende regionali di promuovere, offrendo al pubblico assaggi e informazioni, le ricchezze della nostra tavola - spiega l'assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti - Palcoscenici internazionali come questo si inseriscono appieno nel piano regionale annuale di Liguria International, con cui Regione, non solo aumenta la riconoscibilità dei nostri prodotti sul mercato italiano, ma aiuta le attività a cogliere le opportunità dei mercati esteri".