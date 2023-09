Parità di genere nelle aziende, un convegno in Confindustria

Al confronto parteciperanno autorità politiche e le rappresentanti delle principali associazioni femminili del Ponente Ligure (Aidda, Fidapa, Inner Wheel, Zonta). Per maggiori informazioni telefonare allo 0183/650551.

“Il convegno rappresenta un’importante opportunità per parlare di un tema a cui teniamo molto - spiega Barbara Amerio, presidente di Confindustria Imperia -. L’evento darà modo a chi partecipa di ascoltare il punto di vista di chi si occupa della parità di genere a livello professionale, politico ma anche imprenditoriale, grazie alla testimonianza diretta di un’imprenditrice che ha intrapreso il percorso volto al conseguimento della certificazione della parità di genere per la sua azienda. Confindustria Imperia, infatti, riconosce l’importanza della parità di genere come strumento per migliorare la competitività delle imprese e favorire il loro sviluppo sostenibile, rafforzando la posizione delle donne all’interno delle strutture aziendali e nell’ambiente lavorativo”.