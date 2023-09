Calcio, Serie D. La Sanremese inizia con il piede giusto, Gagliardi e Maglione firmano la vittoria contro il Chisola

Prima giornata di campionato, allo stadio Marola di Vinovo la Sanremese affronta l’ostico Chisola dell’ex Nicola Ascoli, autentica mina vagante del girone. Mister Giannini deve rinunciare allo squalificato Bregliano e a Silenzi, non al meglio. Conferma per Bohli tra i pali e per il tandem difensivo Legal – Tordini. A centrocampo torna Maugeri in cabina di regia, affiancato da Maglione e Larotonda. In attacco Gagliardi gioca a supporto di Ibe e Rocco.

Parte bene il Chisola in maglia oro che crea il primo pericolo al 4’: cross di La Marca, testa di Ponsat, para Bohli.

All’11’ su lancio di Gagliardi Ibe mette pressione a Benedetto, Lancellotti per poco non combina la frittata, palla in angolo.

La gara si sblocca al 14’: Gagliardi controlla palla al limite e lascia partire un gran destro che, con la complicità di una deviazione di un calciatore in maglia oro, non lascia scampo a Lancellotti. Chisola – Sanremese 0-1!

I padroni di casa accusano il colpo, i matuziani spingono sull’acceleratore.

Al 16’ prima Larotonda, poi Gagliardi impegnano severamente Lancellotti che evita due volte il raddoppio.

Al 17’ Ibe si coordina al centro dell’area ed effettua una splendida rovesciata che gonfia la rete ma l’arbitro Sassano di Padova ferma l’azione per gioco pericoloso dello stesso attaccante.

Al 19’ si fa vedere sempre Larotonda con una conclusione insidiosa, Lancellotti respinge.

Passa un minuto e ci prova Maglione dal limite di prima intenzione, palla alta.

Al 31’ di nuovo pericoloso il Chisola: cross dalla destra del solito Rosano, testa di Nisci, palla alta sulla traversa.

Al 45’ Maugeri si tocca la coscia e chiede il cambio. Al suo posto entra Santanocito.

Nel primo minuto di recupero occasionissima per il Chisola: Viano in acrobazia colpisce il palo pieno, poi la difesa della Sanremese libera. Si va al riposo con i matuziani in vantaggio per 1-0.



Nella ripresa al 52’ azione personale di Rocco sulla destra, tiro di Larotonda dal limite, palla alta.

Al 55’ conclusione centrale dalla lunga distanza di Benedetto, Bohli blocca.

Al 59’ tiro velenoso dai trenta metri di Di Lernia, la palla esce di un soffio a fil di palo.

Al 62’ di nuovo Sanremese in avanti con Gagliardi, Lancellotti respinge il tiro del fantasista.

Al 65’ secondo cambio nella Sanremese: esce Rocco, entra Pellicanò.

Al 69’ tiro fuori di Di Lernia.

Al 73’ percussione di Cesari sulla sinistra, palla a Santanocito che tira dal limite, Lancellotti para con sicurezza.

Al 77’ Tordini resta a terra e chiede il cambio: al suo posto entra Bechini.

All’80’ conclusione ravvicinata di Gagliardi, Lancellotti respinge col corpo.

Il Chisola non sfonda, la Sanremese raddoppia all’82’: sugli sviluppi di un angolo battuto da Gagliardi la palla arriva al limite a Maglione che si coordina e lascia partire un diagonale al volo che non lascia scampo a Lancellotti. Chisola – Sanremese 0-2!

Un minuto dopo mister Giannini effettua la quarta sostituzione: entra Taddei, esce Ibe.

All’87’ è il turno anche di Camerino che rileva Gagliardi.

Allo scadere Maglione sfiora il tris e la doppietta personale con una conclusione ravvicinata.

Nei sei minuti di recupero non accade più nulla. La Sanremese sbanca il Marola di Vinovo, batte per 2-0 il Chisola e conquista i primi tre punti della stagione. Nel prossimo turno al Comunale i biancoazzurri ospiteranno il Derthona.

CHISOLA: Lancellotti, Rosano, Degrassi (49’ Dagasso), Nisci (68’ Mazzotta), Benedetto, Conrotto, Viano (49’ Gironda), Di Lernia, Rizq, La Marca (71’ Simonetti), Ponsat (81’ Suazo). A disposizione: Montiglio, Montenegro, Trimarchi, Bauco. Allenatore Nicola Ascoli

SANREMESE: Bohi, Legal, Maglione, Ibe (83’ Taddei), Gagliardi (87’ Camerino), Rocco (65’ Pellicanò), Tordini (77’ Bechini), Cesari, Maugeri (45’ Santanocito), Larotonda, Biagini. A disposizione: Grotta, Di Fino, Mauro, Scariano. Allenatore Gabriele Giannini

ARBITRO: Giuseppe Sassano di Padova

ASSISTENTI: Fabrizio Perri di Lamezia Terme, Vincenzo Pallone di Vicenza

RETI: 14’ Gagliardi, 82’ Maglione

NOTE: giornata di sole, terreno sintetico. Spettatori 300 circa con rappresentanza ospite. Ammoniti Biagini, Di Lernia, Degrassi, Maugeri, Legal, Conrotto. Angoli 7-1 per la Sanremese. Recupero 2’ pt, 6’ st.