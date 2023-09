Opere accessorie al primo tratto di Ciclovia Tirrenica e parco giochi inclusivo: Diano Marina dà il via ai progetti esecutivi

Ieri sono stati approvati in giunta i progetti esecutivi relativi alla opere accessorie alla Ciclovia Tirrenica in via Saponiera, che prevedono l’allargamento stradale e la creazione di nuovi marciapiedi nel tratto compreso tra via Dea Diana a Via Giaiette. Seguirà a breve l’approvazione dei progetti esecutivi dei restanti lotti fino al confine con San Bartolomeo al Mare. Le opere di riqualificazione - finanziate mediante fondi del PNRR per un totale di 368.500,00 euro - fanno parte del progetto definitivo dei lavori di realizzazione della Ciclovia Tirrenica e delle opere di urbanizzazione primaria complementari.

Approvata anche la delibera relativa agli interventi volti a favorire l'inclusione di bambini con disabilità attraverso l'inserimento di attrezzature ludiche nel parco giochi di via Campodonico. Grazie a un cofinanziamento regionale, Diano Marina migliorerà l'offerta dei giochi all'interno del parco pubblico a beneficio dei bambini diversamente abili e delle loro famiglie. La spesa per la realizzazione dei lavori è di 24.000,00 euro oltre a fondi comunali, per un importo complessivo pari a 30.000,00 euro.