L'intelligenza artificiale al servizio del calcio: ecco l'innovazione per la prima volta in provincia di Imperia (Video)

L’intelligenza artificiale al servizio del calcio, per la prima volta in provincia di Imperia. A metterla in campo (mai come questa volta il termine risulta appropriato) è l’Unione Sportiva Camporosso, squadra fresca di approdo nel campionato di Promozione e la casa di produzione pubblicitaria RMB Studio di Bordighera.

Il Camporosso, che sotto la guida di mister Carmelo Luci, si appresta ad iniziare l’avventura nel nuovo campionato con la chiara intenzione di salvarsi, si avvarrà del nuovo progetto sia di branding che sportivo con il main sponsor RMB di Mattia Berlanda e Riccardo Moio. Oltre ad una serie di importanti iniziative, verrà integrato un sistema di riprese e trasmissione streaming basato sull'intelligenza artificiale.

In pratica, allo stadio di Camporosso verrà allestito un sistema di telecamere (una per iniziare) che, grazie all’intelligenza artificiale ed un sistema di riprese innovativo creato da un’azienda spagnola, potrà riprendere e trasmettere in diretta tutte le partite interne del campionato.

Non solo, perché grazie alle riprese (che potranno essere fatte anche durante specifici allenamenti) i tecnici del Camporosso potranno avere al termine delle partite, tutta una serie di statistiche e nozioni, utili alla gestione della squadra anche sul piano fisico e tattico.

Il progetto si avvale di un parternariato ampio, variegato e strutturato, che rappresenta un valore aggiunto notevole, sia ai fini della buona riuscita del medesimo, sia in termini di replicabilità delle azioni sul territorio nonchè l'incentivo a valorizzare delle realtà sportive locali vicine soprattutto ai giovani.