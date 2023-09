Manca il numero legale, rinviata la conferenza dei sindaci per Rivieracqua

Tutto come previsto: manca il numero legale e la conferenza dei sindaci per Rivieracqua viene rinviata. Questa mattina solo una manciata di primi cittadini si sono ritrovati nella Sala degli Specchi del Comune di Sanremo per la discussione che avrebbe dovuto portare alla ricostituzione del comitato tecnico della società chiamata alla gestione del servizio idrico in provincia.

Al netto delle presenze e delle deleghe, il numero dei sindaci presenti non era sufficiente per svolgere la riunione. I pochi presenti si sono riuniti attorno al tavolo insieme al sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, promotore dell’incontro odierno.

L’appuntamento, quindi, è rinviato a giovedì 14, sempre alle 9 nella Sala degli Specchi del Comune di Sanremo.