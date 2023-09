Ventimiglia: buona partenza per "SPA. SalusPerArtem" al Museo Rossi

Sabato scorso, il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” di Ventimiglia, ha registrato tante presenze per l'inaugurazione della mostra “SPA. SalusPerArtem”, dell’artista materico Tiziano Gramondo. Un nuovo appuntamento con l’arte contemporanea, organizzato in collaborazione con la Sezione Intemelia dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri.



"Nelle sale del Museo attraverso alcuni bozzetti preparatori, opere e manufatti tratti dalla cospicua produzione dell’artista, si può percepire la sua profonda ricerca di semplicità e serenità in contrasto con le lecite aspirazioni a stupore, fama e mercato. - raccontano dal Museo Rossi - Avvalendosi di materiale recuperato e riciclato, Tiziano Gramondo riduce a livello minimale e rustico la stesura delle proprie opere, lontano da virtuosismi e tecniche".



"La mostra “SPA-SalusPerArtem” consolida una scrittura semplificata ove si abbandonano i concetti e le vivaci tavolozze che, se necessario, sono stese disordinatamente, e persegue quell'approccio severo e morale che ha sempre contraddistinto l'artista. La mostra sarà visitabile sino al 7 ottobre negli orari di apertura del Museo" - concludono.