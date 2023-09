Sanremo: turismo ad agosto, secondo Federturismo e Asshotel numeri in linea con il 2022

“Secondo noi, almeno su dati non ufficiali, non condividiamo la previsione di un 10% di calo tra arrivi e presenze rispetto allo scorso anno”. Sono le parole Christian Feliciotto e Maurizio Massimino, rispettivamente di Federturismo e Asshotel a Sanremo, dopo le dichiarazioni rese al nostro giornale dal loro collega di Federalberghi, Silvio Di Michele.

“Come Asshotel – ha detto Massimino – non abbiamo molti associati ma, ad esempio il mio albergo ha viaggiato sugli stessi numeri dello scorso anno. Forse abbiamo lavorato molto di più con i last minute e le prenotazioni on line ed abbiamo registrato presenze di molti stranieri in più, rispetto agli italiani. Probabilmente la campagna fatta nel Nord Europa ha funzionato visto che, anche per settembre, avremo norvegesi, danesi e olandesi. Per noi la stagione è andata bene ed in linea rispetto allo scorso anno, nonostante la diminuzione degli italiani”.

Secondo Christian Feliciotto, direttore del ‘Nazionale’ e di Federturismo “Non registriamo un calo come quello evidenziato da Di Michele, almeno per il nostro albergo. Noi abbiamo avuto molti stranieri in più rispetto agli italiani con, come di consuetudine, una minore spesa tra ristoranti e shopping. Ma non possiamo certo lamentarci, tenuto conto che il 2022 è stato un anno già molto buono”.

Anche a Massimino abbiamo chiesto cosa pensa del problema ‘rumore’ tra musica e schiamazzi, evidenziata da Di Michele: “Il nostro albergo – risponde – insiste in una zona ben nota (il ‘Marinella’ di fronte alla discoteca ‘Bay’) e, per noi è una situazione che si vive da tempo e non da quest’estate come quella di via Nino Bixio e zone limitrofe. Noi non abbiamo quasi mai avuto grossi problemi ma, quelli più gravi non derivano dalla musica, quanto dall’uscita dei clienti. Servirebbe servizio d’ordine al termine delle serate quando effettivamente si sentono schiamazzi. Certo, non è il massimo ma bisogna cercare di convivere. Personalmente non abbiamo ricevuto grosse lamentele dei nostri clienti anche se servirebbe qualche controllo alle 4 o 5 del mattino quando, oltre agli schiamazzi, registriamo anche lo sporco lasciato a terra”.

Abbiamo chiesto un parere sui ‘rumori’ anche a Feliciotto: “Noi non abbiamo avuto riscontri negativi, se non durante le due serate del ‘Rds Summer Festival’, ma non dimentichiamo che il nostro hotel è più lontano dalle zone dove sono stati segnalati i problemi”.

Massimino ha fatto anche una previsione per il mese appena iniziato come sarà a livello di numeri: “Al momento sembra un buon settembre, con la presenza di gruppi che hanno prenotato e ci sarà anche lavoro che arriva dal rally e dall’Istituto di Diritto Umanitario. Anche per questo mese saranno predominanti gli stranieri, come avvenuto nel corso dell’estate”.