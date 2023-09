Sanremo: dehors abusivo in piazza Bresca, locale costretto al ripristino

Si è chiusa con l’ordinanza di ripristino dei luoghi la procedura per abuso edilizio che ha visto al centro un locale di piazza Bresca, il centro della ‘movida’ sanremese.

Il Comune di Sanremo è intervenuto il 27 aprile scorso istruendo la pratica per ‘occupazione di suolo pubblico eseguita in assenza di autorizzazione’ per un locale della piazza che avrebbe installato un dehors costituito da pedana in legno e ringhiera.

La procedura ha impegnato gli uffici per diverso tempo e il 28 agosto scorso, a quattro mesi dal via alla procedura, è stata emessa l’ordinanza con cui si obbliga il locale al ripristino dei luoghi come consentito dalla norma comunale sui dehors.

Tra decibel e dehors, quindi, piazza Bresca sembra essere tornata indietro di qualche anno dopo un periodo di apparente pace dovuto, forse, anche al ‘congelamento’ del periodo pandemico. Ora, tra lamentele dei residenti e guerra sullo spazio pubblico occupato dai locali, tornano a riempire le pagine delle cronache locali argomenti che sembravano dimenticati ormai da un pezzo.