Bordighera: nuova sede e nuovi laboratori con Noi4You, "Si riparte dalla famiglia"

Giovedì 7 settembre, alle 21, presso la nuova sede di via Firenze 1 a Bordighera, ripartiranno i 'Laboratori dell'Autostima' dell'associazione Noi4You. Primo appuntamento dal titolo "Mamma e papà litigano... e io?" a cura della psicoterapeuta familiare, dott.ssa Patrizia Sciolla.



"Il primo appuntamento della nuova stagione ci condurrà nelle mura domestiche della Famiglia per osservare da vicino cosa accade quando i genitori litigano a tal punto da essere in conflitto più o meno acceso. - spiegano dalla associazione organizzatrice - Avremo modo di scoprire cosa accade nella coppia quando il conflitto porta alla separazione e quanto tutto questo influenzi i nostri figli. Quando i genitori sono in conflitto a partecipare alla battaglia viene chiamata in campo tutta la famiglia nessuno escluso anzi, spesse volte in soccorso arrivano le famiglie d’origine alleate".