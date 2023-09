Ventimiglia esulta: ecco il progetto della futura Aurelia Bis che la unirà al resto della provincia (Foto e Video)

“E’ un momento storico, non solo per Ventimiglia, ma anche per tutti i comuni che saranno interessati, da Sanremo al confine”. Sono le parole del Sindaco della città di confine, Flavio Di Muro, che ha presentato il progetto della nuova Aurelia Bis, che dovrà collegare la città dei fiori con l’estremo ponente. La partenza dei lavori è prevista sia da Sanremo che da Ventimiglia, per unire poi i tratti.

Governo, Regione, Provincia e comuni del territorio hanno partecipato alla riunione tecnica di questa mattina, che ha seguito quella con i sindaci, in un lavoro di condivisione, che vedrà il tracciato definitivo prevalentemente in galleria. “E’ un risultato importante per la città di Ventimiglia – prosegue Di Muro - in un momento storico che veda al futuro e alle nuove generazioni. Si tratta di anni di lavoro ma, come si suol dire, chi ben comincia è a metà dell’opera”.

L’intervento consentirà di individuare un nuovo itinerario, con sezione stradale a due corsie, una per senso di marcia, con le finalità di drenare i flussi di traffico, attirando le medie e lunghe percorrenze e lasciando così all’Aurelia “storica” la sola funzione locale e turistica.

Da una prima disamina dell’intero tratto da Sanremo a Ventimiglia di circa 17 km, si possono prioritariamente definire tre tratti di intervento:

▪ Variante di Sanremo

▪ Sanremo- Ospedaletti - Bordighera

▪ Bordighera-Ventimiglia

Per la realizzazione del primo lotto è stato nominato un Commissario straordinario con dPCM del 9 maggio 2022. Nello studio di fattibilità del lotto 1 sono state studiate 4 alternative di tracciato, presentate alle amministrazioni territoriali ad inizio 2023. A seguito delle interlocuzioni sono state studiate ulteriori due alternative che sono state messe a confronto con una analisi multicriteria. L’alternativa prescelta è stata l’alternativa definita ‘E’: Centro, Pian Poma/ Ventimiglia. Attualmente sono in fase di completamento il PFTE e lo SIA, per l’avvio delle procedure autorizzative come previste dal nuovo codice degli appalti (D.Lgs n.36/2023).

Il Lotto 2 si sviluppa tra Sanremo e Ospedaletti e prevede la realizzazione a) delle Rotatoria Pian di Poma: di collegamento con la Variante di Sanremo e via Padre Semeria, b) della Rotatoria Ospedaletti Ovest: di collegamento con l’Aurelia storica.

Il Lotto 3 si sviluppa tra Ospedaletti e Ventimiglia interessando anche i Comuni di Camporosso, Vallecrosia, Bordighera. Il lotto 3 è, a sua volta ripartito in più stralci. Il costo stimato dell’intero collegamento è pari 1,2 miliardi di euro, soggetto ad aggiornamento. Il lotto 1 ha un costo stimato in circa euro 300 milioni.

Il vice Ministro Edoardo Rixi ha esordito così, parlando dell’importante progetto: “Parliamo di un nuovo tratto di Aurelia Bis, che viene condiviso con i diversi sindaci, per chiudere le progettazioni del resto della regione, per potenziare le strade liguri, visto che il sistema autostradale vedrà anche nei prossimi anni lavori sempre più invasivi per i viaggiatori. Il tracciato presentato oggi è definitivo ed ha un valore un miliardo e 200 milioni, con le prime cantierizzazioni nel 2025, dopo il lavoro autorizzativo nel prossimo anno. Si è perso troppo tempo in passato e, il nostro scopo è arrivare al finanziamento dell’opera lasciando il collaudo della stessa al prossimo Governo. La nostra visione è quella di aver un commissario unico, che sarà affidato all’Ingegner Castiglioni che già si sta occupando del versante sanremese”.

Il Presidente della Provincia, Claudio Scajola: “E’ impossibile non esprimere la mia gioia per l’impegno concreto del vice Ministro alle Infrastrutture, molto legato al nostro territorio. Partiamo con la condivisione dei sindaci sul tracciato e si apre una nuova face, particolarmente urgente da attuare”.

Il pensiero del Senatore Gianni Berrino: “Il ponente è stato bloccato per anni dal raddoppio ferroviario e oggi è importante un progetto di questo genere per tutta la popolazione della nostra provincia. Ritengo sia un’opera che deve essere condivisa senza litigi tra le parti”.

E il vice Presidente regionale Alessandro Piana: “E’ una giornata importante per l’intero Ponente e voglio ringraziare Regione, Provincia, Comuni e l’Anas ma, soprattutto il Sindaco di Ventimiglia e il vice Ministro Rixi, che hanno dimostrato sensibilità e conoscenza, per un’opera che darà nuovamente un importante appeal turistico e contribuirà ad aumentare l’interesse negli investimenti commerciali ed artigianale ma anche i flussi”.

Assessore all’Urbanistica Marco Scajola: “Il titolo di questo incontro è ‘Fare’ perché si è parlato tanto dell’Aurelia Bis nel Ponente ma ora dobbiamo realizzarlo. Finalmente abbiamo pianificato una politica di infrastrutture che veniva prima fatto con superficialità. La Regione ha consentito una ‘impennata’ negli interventi con i cantieri aperti dal 2015 ad oggi non hanno precedenti. Il tutto senza bandiere politiche ma solo con quella del fare”.

Assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone: “Abbiamo diviso il nostro lavoro nel metodo e nell’obiettivo. Abbiamo sempre ragionato su più percorsi, che vedono alternative ai tracciati storici della vecchia Aurelia. Siamo qui per condividere il tracciato che ancora manca, per dare una strategia di priorità ed avere un buon risultato”.

Temi importanti sono stati espressi dal Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri “Questa è un’opera fondamentale per l’ospedale nuovo” e dai sindaci di Ospedaletti, Cimiotti, e di Vallecrosia Biasi: “Bisogna assolutamente pensare anche ai materiali di risulta e questi potranno essere utilissimi sempre nella nostra provincia”.

Il Senatore Gianni Berrino ha puntato l’indice sull’utilizzo dei materiali inerti che verranno estratti in occasione dei lavori, visto che l’Aurelia Bis verrà quasi interamente costruita in galleria: “E’ un momento storico per il Ponente ma può diventare un’ulteriore opportunità per la costa, sia per Sanremo che per le altre città. Bisogna capire cosa fare sugli eventuali riempimenti e bisognerà fare valutazioni attente perché potrà essere una opportunità straordinaria per i nostri territori”.