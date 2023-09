Ventimiglia: primi 100 giorni con Di Muro, dure critiche del PD "Tante promesse e pochi fatti"

Primi 100 giorni di Amministrazione del centrodestra a Ventimiglia, con la guida del Sindaco Flavio Di Muro e prime accuse dall’opposizione. Arrivano dal Partito Democratico a poche ore dal Consiglio comunale convocato per lunedì prossimo. I Consiglieri Leuzzi e Nesci hanno voluto fare un bilancio sulla qualità del lavoro svolto dal governo frontaliero.

Un degli argomenti principali è quello della raccolta differenziata dei rifiuti, senza dimenticare la problematica dei migranti, il cui numero aumenta costantemente. “Stiamo ancora aspettando risposte alle nostre interrogazioni – ha detto Vera Nesci – alle quali non abbiamo avuto ancora risposte”.

Sul problema rifiuti dal PD viene accusata l’Amministrazione di eccessivi ‘spot’ e della mancanza di una visione per applicare con precisione il capitolato, per poter abbattere la raccolta di immondizia indifferenziata ed aumentare la differenziata, sia per un motivo ambientale che economico.

“Nel capitolato – prosegue Nesci – approvato dai 18 comuni e, in alcuni dei quali già partito con buoni risultati, è previsto un servizio migliorativo ma con una gestione decisa dall’alto. Le decisioni diverse, prese in questi ultimi tempi, provoca un allontanamento dell’obiettivo previsto. Non sappiamo se sono state applicate sanzioni alla ditta o ai cittadini, mentre noi abbiamo trovato diverse inesattezze da parte dell’Assessore Raco. Si parla di 100mila euro che, secondo l’Assessore, la maggior parte sarebbero successive all’insediamento dell’Amministrazione mentre, secondo noi, è proprio il contrario”.

Un altro argomento per noi è il numero di migranti e la loro gestione nella nostra città: “La situazione sta avendo un deciso contraccolpo a Ventimiglia – prosegue Nesci – e, anche in questo caso abbiamo registrato interventi ‘spot’, come il caso del cimitero oppure quello delle guardie ai giardini. Il fenomeno va gestito perché altrimenti viene solo ‘spostato’ con una situazione di insicurezza che si genera tra i residenti ed i turisti. E’ stato aperto un ‘Pad’ che serve a una ventina di persone ma ci sembra di voler svuotare il mare con un cucchiaino. Non è questa la risposta che la città attendeva sul problema. Sul discorso FerrHotel abbiamo espresso preoccupazioni mentre rimaniamo dell’idea che serva un campo simile a quello esistente fino ad alcuni anni fa e null’altro”.

Il Partito Democratico critica l’Amministrazione anche sul problema parcheggi: “Non sappiamo quali siano le intenzioni future in merito – evidenziano – e vogliamo capire cosa si intenda fare”.

Il Consigliere Leuzzi critica l’Amministrazione e il suo operato fin dal primo giorno: “Al primo Consiglio ci siamo trovati di fronte alla questione del Presidente e i problemi sono risultati chiari, anche sul piano politico. Per il ‘punto nascite’ è stata prodotta una mozione che ha palesato problematiche anche con altre Istituzioni”. E poi passa al settore sportivo: “Abbiamo registrato situazioni incresciose per lo stadio ‘Morel – dice Alessandro Leuzzi - senza dimenticare le problematiche del tennis e del PalaRoya. Servono interventi urgenti per le altre palestre mentre pensavamo di vedere qualcosa nei primi 100 giorni. A breve, invece, riprenderanno le scuole e gli alunni troveranno gli stessi problemi che si palesavano con la precedente Amministrazione. E per lo ‘Zaccari’ poco cambia, viste le decisioni sugli interventi previsti dal Comune. Ribadisco con forza che, per soli 7.000 euro non si è fatta la ‘Battaglia di Fiori dei bambini’. L’Amministrazione vuole abbandonare le tradizioni, proprio mentre il Comune di Sanremo si impegna invece per allestire i capannoni per i carristi, che sono i nostri”.

Tema importante anche quello delle opere pubbliche: “L’Amministrazione è simile a quella precedente – termina Leuzzi – e, invece, il tema della ‘ciclabile a sbalzo’ viene trattato come un argomento che non è proprio. E invece non è così. Risultato: il cantiere è fermo con cittadini, turisti e imprenditori che hanno subito danni. Penso che il Sindaco, in merito debba chiedere scusa”.

E la passerella? “C’era un progetto faraonico e finanziato, secondo la precedente Amministrazione, ma non ve ne è traccia. Quella attuale non ne parla e la Marina di San Giuseppe è fortemente penalizzata. Ricordo che il 3 ottobre 2020 il Presidente della Regione Toti aveva detto ‘Abbiamo costruito un ponte, faremo una passerella’. Invece, dopo le promesse in campagna elettorale da un Sindaco che si dice ‘amico’ di tanti Amministratori ad alto livello, ma di risultati non se ne vedono. Ne approfitto per parlare della pulizia di tombini ed altro, in previsione della stagione autunnale”.

Infine il Parco Roya: “E’ il nostro futuro e se non viene messa in atto la sdemanializzazione entro il 31 dicembre prossimo, la collettività dovrà pagare due milioni di euro, a meno di deroghe che il Sindaco potrà ottenere”.

Caso Ventrella: “Abbiamo votato favorevolmente, secondo la procedura di Legge che permette al Consigliere di togliere la causa di incompatibilità. Come gruppo PD seguiremo la proceduta indicata dal segretario comunale mentre, sul piano politico, dovrà esserci una presa di posizione dello stesso Consigliere”.