Eris, nel Principato di Monaco impennata di casi della nuova variante di Covid-19

Con l'avvicinarsi dell'inizio del nuovo anno scolastico, il ministro consigliere agli Affari sociali e alla sanità a Monaco consiglia: “Il virus covid-19 circola ancora. Tuttavia, ad oggi, la situazione non richiede di imporre misure vincolanti in considerazione dei sintomi minori causati da quest'ultimo ceppo del virus in circolazione e dell’assenza di impatto sul Centro Ospedaliero Princess Grace. Dobbiamo, però, essere estremamente vigili continuando ad agire con buon senso, come indossare una mascherina in presenza di sintomi e vaccinazioni di richiamo aggiornate, in particolare per le persone a rischio di forme gravi e le persone di età superiore ai 60 anni".

"Si registra infatti un’impennata dei casi di covid-19 nel Principato e nella regione vicina a causa dell'emergere di una nuova variante EG.5 chiamata 'Eris', che è una sottolinea della variante Omicron", sottolinea Christophe Robino che ha anche ricordato che "se non viene imposto lo sfratto in caso di test positivo, si consiglia, in caso di sintomi persistenti, di consultare il medico curante che ha piena libertà di prescrivere interruzioni del lavoro se le situazioni individuali lo richiedono”.

"Sebbene i vaccini attualmente disponibili siano efficaci contro il virus, un nuovo vaccino, adattato al ceppo in circolazione, è in fase di validazione da parte delle autorità sanitarie internazionali con l’obiettivo della somministrazione prima del periodo invernale" - conclude - "Si ricorda che nel Principato gli appuntamenti per le vaccinazioni possono essere ottenuti molto rapidamente contattando il centro di screening monegasco al (+377) 97.98.83.02".