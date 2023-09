Deceduta a 43 anni la commerciante imperiese Taryn Delfino

Imperia è in lutto per la morte prematura della commerciante Taryn Delfino, scomparsa a soli 43 anni per una grave malattia.

Lascia Simona, Ivano e i nipoti Jaco e Nina. Taryn ha lavorato per molti anni nel tabacchino alla rotonda di via Nizza e, perciò, era molto conosciuta in città.

La triste notizia ha gettato nello sconforto parenti, amici e l'intera comunità che hanno lasciato messaggi di cordoglio alla famiglia anche sui social. Chi l'ha conosciuta la ricorda per la sua gentilezza e la sua bontà d’animo. La famiglia fa sapere che chi vorrà potrà ricordarla effettuando donazioni alla Onlus “Il Cuore di Martina”.