A Sanremo è arrivato il virus West Nile, primo caso in Liguria da inizio dei controlli

A Sanremo una ghiandaia è risultata positiva al virus West Nile. È la prima volta in provincia di Imperia. Il caso risale ad alcuni giorni fa, il 14 agosto così come riportato dall'Istituto Superiore di Sanità - EpiCentro, nei bollettini sulla diffusione del virus in Italia.

Che cos'è la febbre west nile?

È una malattia provocata da un virus isolato per la prima volta nel 1937 in Uganda, appunto nel distretto West Nile, da cui prende il nome. Il virus è diffuso in Africa, Asia occidentale, Europa, Australia e America. Si trasmette tramite uccelli selvatici e soprattutto zanzare che sono il principale veicolo di trasmissione nell'uomo.

I sintomi

Tra i 2 ed i 14 giorni dalla puntura di insetto si manifestano i sintomi anche se la maggioranza sono casi asintomatici. Il 20% circa presenta sintomatologia lieve per pochi giorni, con febbre, mal di testa, nausea, vomito, linfonodi ingrossati, sfoghi cutanei. Nei bambini è più frequente una febbre leggera, nei giovani la sintomatologia è caratterizzata da febbre mediamente alta, arrossamento degli occhi, mal di testa e dolori muscolari. Negli anziani e nelle persone debilitate, invece, la sintomatologia può essere più grave.

Primo caso in Liguria e diffusione nazionale

Il caso in provincia di Imperia rappresenta una novità anche per la Liguria che finora così come nel 2022 non aveva registrato casi. Da maggio 2023, inizio della sorveglianza, sono stati segnalati in Italia 133 casi umani confermati da West Nile Virus (WNV), 74 dei quali ha manifestato sintomi neuro-invasivi. Nessuno di questi in Liguria o provincia di Imperia. Invece nel Nord Italia è iniziata una diffusione massiccia del virus tra luglio e agosto. Il vicino Piemonte e la Lombardia, sono tra le regioni più attenzionate a livello nazionale, al pari del Veneto. In questi territori si registra il maggior numero di casi, sia tra gli animali che nell'uomo.

Come prevenire la diffusione del virus?

Dal momento che ad oggi non sono disponibili vaccini o terapie preventive, l’unico modo per evitare l’infezione è non farsi pungere dalle zanzare nelle ore serali/notturne. Come richiesto dall'Asl1 al Comune di Sanremo, è stato diffuso un documento per sensibilizzare la popolazione ad adottare misure di protezione individuale e comportamenti adeguati volti a ridurre l’esposizione alle punture di zanzare.