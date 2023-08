Sanremo: corrente a singhiozzo da tre giorni in corso Imperatrice, fuggono i clienti e attività sul piede di guerra

Gravi problemi per alberghi, bar e ristoranti ma anche alcune abitazioni della zona attorno a corso Imperatrice e via Nuvoloni. La segnalazione ci arriva direttamente dai proprietari degli esercizi, che da tre giorni hanno a che fare con lunghi ammanchi di corrente, particolarmente pericolosi per le apparecchiature.

In particolare la lamentela arriva dall’hotel Lolli Palace: “Abbiamo avuto clienti che se ne sono andati – ci ha detto Claudia Lolli – ma anche un guasto provocato ad un motore dell’aria condizionata, a causa degli sbalzi di corrente avuti. Problemi agli ascensori e, dopo aver chiamato i tecnici (tra l’altro molto gentili e disponibili) ci hanno detto di andare a tentativi, ma i problemi e gli ammanchi proseguono”.

I clienti senza corrente per tre giorni ci hanno evidenziato che i guasti riguardano le centraline Enel ma, chiaramente, di aver interpellato il gestore con il quale hanno fatto il contratto: “Capiamo perfettamente i guasti, che possono capitare – prosegue Claudia Lolli – ma dopo alcune ore la situazione deve tornare alla normalità. Da tre giorni la corrente va e viene e la situazione è inaccettabile. Siamo in piena stagione. Abbiamo dovuto ospitare i clienti in un altro ristorante, perché senza corrente non possiamo nemmeno fare da mangiare e anche fare le colazioni è un problema”.

Anche questa mattina presto l’hotel Lolli e alcuni bar (oltre a diverse abitazioni) erano senza corrente. Addirittura l’albergo e i locali hanno subito gravi danni alle apparecchiature che dovranno essere riparate a suon di euro. Ma, addirittura, il Lolli ha dovuto bloccare le prenotazioni sulle applicazioni per evitare brutte figure: “Siamo veramente allo stremo – termina la Lolli – e, in tarda mattinata la corrente è arrivata ma chiediamo un intervento risoluti perché la situazione è ormai al limite e, in caso di nuovi guasti saremmo veramente allo stremo”.