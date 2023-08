Castellaro: incendio nel cassone di un camion in autostrada, intervento dei vigili del fuoco

Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme divampate dal cassone di un camion che si trovava in autostrada all'altezza di Castellaro. A prendere fuoco è stato il materiale trasportato dal mezzo pesante, un grosso quantitativo di carta.

L'autista del mezzo stava procedendo in direzione Francia quando si è reso conto di cosa stava accadendo. Ha fatto in tempo a fermare il mezzo e a dare l'allarme. Sul posto sono intervenuti i pompieri, il personale dell'autostrada dei fiori e la polizia stradale.



Il grosso quantitativo di carta è stato scaricato a lato strada e i vigili del fuoco hanno proceduto allo spegnimento e al raffreddamento del container. Durante le operazioni non è stato necessario bloccare il traffico.