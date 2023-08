Molini di Triora celebra la sua prima DE.CO.: è il Rezegnun di Andagna, sabato la sagra

Sabato prossimo Andagna, frazione di Molini di Triora, renderà omaggio al suo Rezegnun, la ricetta tipica del prodotto che quest’anno ha ottenuto per prima la DE.CO.(Denominazione comunale d'origine). Sabato 2 settembre si terrà la Sagra dedicata al piatto della tradizione e quest'anno ci sarà un motivo in più per festeggiare, visto che da poche settimane è arrivata la certificazione per la tutela e qualifica l'eccellenza del territorio.

Che cos'è il Rezegnun?

"È una torta di verdure e salsiccia tipica di Andagna che veniva cotta coperta di brace in uno speciale 'testo'. - ci racconta la presidente dalla Pro Loco di Andagna, Annarita Tirso - La tradizione viene portata avanti ancora oggi e nel nostro amato borgo si cucina ancora come una volta. Il Rezegnun era la torta verde tipica del martedì grasso e prevede l’utilizzo di salsiccia e lardo; è più ricca delle tradizionali torte verdi liguri, poiché veniva fatta per utilizzare i grassi che si avevano in casa, che non potevano poi essere consumati nel periodo di quaresima".

La prima DE.CO. di Molini di Triora

Il Rezegnun è il primo prodotto ad ottenere la DE.CO. di Molini di Triora. Un iter lungo e complesso quello per il riconoscimento, arrivato soltanto poche settimane fa. Il primo passo è stata l'istituzione del disciplinare e del registro dove vengono inserite le eccellenze della tradizione enogastronomica locale. A stabilire che il Rezegnun meritasse il marchio DE.CO. ci ha pensato una commissione composta da: Gianluca Ozenda, in qualità di presidente, chiamato al compito come storico locale e presidente del consiglio comunale; Renato Tirso, esperto di turismo; Mariachiara Zucchetto (Albergo Santo Spirito di Molini), Luisella Allaria (negozio Alimentari il Mulino di Molini) e Matteo Oliva (Agriturismo Fontana dell’Olmo di Agaggio Inferiore e Drego), come esperti alimentari.



"La commissione composta da esperti di storia locale e di alimentazione si è riunita per esaminare la documentazione prodotta dalla Proloco di Andagna e dopo aver anche assaporato con attenzione la torta ha deliberato all’unanimità la concessione della DE.CO. a questo piatto. Si spera che questa esperienza possa portare alla valorizzazione anche di altri piatti e prodotti tipici nostrani e far si che con il marchio DE.CO. vengano maggiormente apprezzati, valorizzati e richiesti" - ha detto il presidente della Commissione Gianluca Ozenda.

La sagra

Al di fuori della Valle Argentina non sono in molti a conoscere il Rezegnun, prelibatezza della tradizione andagnina. Da qui l'idea di proporre una sagra che celebrasse la ricetta del passato per promuoverla sul territorio. "La sagra ha l'obiettivo di fare conoscere e assaggiare questo piatto che è apprezzato da tutta la Valle. Quest’anno tutti i soci sono ancora più felici di celebrare insieme il riconoscimento DE.CO. di questo piatto tipico. Questa certificazione lega una ricetta tipica a un particolare territorio comunale ed è quindi garanzia dell’origine locale del prodotto: ne fissa la sua composizione, promuove il patrimonio culturale e ambientale di un territorio, dando una identità sul mercato al prodotto" - spiega Annarita Tirso, presidente della Proloco Andagna.