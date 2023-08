Diano Marina: ecco gli immobili in vendita all'asta pubblica

ESTRATTO AVVISO D’ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE

Il Comune di Diano Marina ha indetto nel giorno 12 settembre 2023 un’asta pubblica con il metodo delle offerte segrete per la vendita dei seguenti immobili siti in Diano Marina:

- Fabbricato ex asilo Fraz.Gorleri – Valore a base d’asta euro 135.370,00

– Appezzamento terreno sottostante piazzale Fraz.Gorleri – Valore a base d’asta Euro 500,00 - n.2 posti auto scoperti in Via Diano S.Pietro n.47

– Valore a base d’asta Euro 20.000,00 cadauno - n. 3 terreni siti in Fraz.Gorleri - Valore a base d’asta Euro 19.900,00

- n.3 posti auto scoperti, in Piazza J. Virgilio, (ex cinema Pergola) - Valore a base d’asta euro 27.050,00 - n.1 piccolo fabbricato con circostante terreno in Frazione Gorleri, Valore a base d’asta Euro 69.276,00.

Il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12.00 del giorno 11 settembre 2023, giorno precedente la gara. I documenti integrali di gara sono scaricabili dal sito www.comune.diano-marina.imperia.it. Per informazioni tel.: 0183-490258, RUP: D.ssa Lorella Iacono.