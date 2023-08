Sanremo: nuovo 'filotto' di dissuasori in via Zeffiro Massa (foto)

In via Zeffiro Massa un nuovo 'filotto' di dissuasori sul marciapiede. Nelle scorse ore un mezzo ha divelto i paletti che dividono il marciapiede dalla carreggiata.

La Polizia Locale è intervenuta per delimitare la zona con il nastro per poi procedere con le indagini utili a risalire al mezzo che ha provocato il danno. Un aiuto potrebbe arrivare anche dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza.