Sanremo: lanciate uova contro ambulanza di Matuzia Emergenza

La mamma degli imbecilli è sempre incinta: il detto è sempre valido e oggi se ne è avuta la conferma, visto che ‘qualcuno’ ha lanciato delle uova contro una delle ambulanze di ‘Matuzia Emergenza’, pubblica assistenza che da alcuni mesi ha la propria sede nel quartiere della Foce.

Ignoti i vandali che si sono ‘divertiti’, a dimostrazione dello scarso senso civico e della mancanza di rispetto per chi ogni giorno, così come tutte le pubbliche assistenze fanno, si prodigano per il prossimo. Chissà se un giorno il ‘furbetto’ che ha lanciato le uova avrà bisogno di quella ambulanza?