Allerta arancione: notte di pioggia sulla nostra provincia, picco massimo a Ventimiglia

L’allerta meteo arancione termina oggi alle 15 sulla nostra provincia e, nella notte sono state copiose le precipitazioni che si sono registrate e che mancavano da tempo. Una boccata d’ossigeno per le riserve d’acqua e che, al momento per fortuna non ha riservato danni.

Il ‘grosso’ della precipitazione si registrato nel corso della serata e della notte con temporali e piogge che hanno raggiunto circa 60 millimetri a Ventimiglia, 52 a Seborga e Rocchetta Nervina, 51 a Bajardo, 43 a Ceriana e Pigna, 38 a Triora, 37 a Sanremo ed Airole, 34 a Diano Marina, 32 a Dolcedo, 31 a Pontedassio, 29 a Montalto, 27 ad Imperia, 25 a Pieve di Teco.

Netto calo delle temperature, con il picco minimo ai 1.800 metri di Poggio Fearza con 8,6 gradi, seguita da Verdeggia con 13,4, Nava 13,8, Bajardo 14,2, Triora 14,8 mentre quelle più alte ovviamente sulla costa: Diano Marina 18,6, Imperia 18,7, Ventimiglia 18,8 e Sanremo 19,6.

Le previsioni vedono anche per questa mattina possibili temporali e precipitazioni anche se le piogge dovrebbero diminuire nelle prossime ore.