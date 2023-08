Sanremo: la Municipale conferma "La cagnolona non tornerà con il clochard e i cuccioli saranno adottati"

La Polizia Municipale, di concerto con il servizio veterinario dell'Asl, sta lavorando per evitare che la cagnolona e i suoi cuccioli (partoriti in un anfratto della stazione ferroviaria di Sanremo) portati via al clochard che, secondo l'associazione Leidaa avrebbe più volte maltrattato gli animali.

Gli agenti di Villa Margotta, infatti, intervenuti dopo il parto della cagnolona, hanno convinto a suo tempo il clochard ad accompagnarla insieme ai figlioletti al canile di strada San Pietro e ad accettare di darli in adozione. Contestualmente il clochard, insieme ad un altro che aveva malmenato un Carabiniere, è stato portato in un centro di accoglienza a Potenza, in Basilicata.

Secondo le informazioni raccolte, tra l’altro, i cuccioli possono già essere adottati e, una volta con le loro nuove famiglie, non potranno certo più tornare indietro. Ma anche la cagnolona potrebbe a breve essere adottata. Una buona notizia che metterebbe così la parola fine ad una vicenda che da tanto tempo fa discutere nella città dei fiori.