Chiara Ragnini in concerto a Ospedaletti con Di Mare e d’Amore in Giardino

La cantautrice ligure Chiara Ragnini si esibirà, nella splendida cornice dell'Auditorium di Ospedaletti giovedì 24 agosto dalle 21, con lo spettacolo Di Mare e d'Amore accompagnata al piano elettrico da Andrea Leoncini: un viaggio fra le più belle canzoni d'autore dove il mare e l'amore si intrecciano in musica e parole alla scoperta delle composizioni al sapore di sale firmate dai grandi cantautori come Lucio Dalla, Lucio Battisti, Fabrizio De Andrè, Gino Paoli e Fred Buscaglione fino ad arrivare a Giuni Russo, Loredana Bertè e molti altri artisti della scena musicale contemporanea, attingendo anche al vasto repertorio della cantautrice ligure, che all’attivo ha già due album e un ep di inediti.

L'evento è organizzato in collaborazione con il comune di Ospedaletti e inserito nel calendario eventi dedicati al centenario della morte della scrittrice Katherine Mansfield, la scrittrice neozelandese, che trascorse l'inverno 1919-1920 nella Riviera Ligure di Ponente e per l'occasione il repertorio della serata sarà arricchito da alcune letture tratte dall’Epistolario “Lettere a John Middleton Murry” dell'autrice neozelandese, testi che bene si sposano con il repertorio della cantautrice ligure e con le canzoni proposte durante lo spettacolo.

