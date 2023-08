Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da mercoledì 23 a domenica 27 agosto in Riviera e Côte d'Azur

MERCOLEDI’ 23 AGOSTO



SANREMO

‘Sanremo in Sport Estate 2023’: a questo link scaricabile la brochure con tutte le attività sportive gratuite proposte da 40 associazioni sportive negli spazi verdi comunali



9.00. Volée CUP – Torneo tennistico Giuseppe Fassola con Borsa di Studio per Giovani Tennisti Under 10/12/14/16 maschile e femminile. Tennis Club Solaro, fino al 27 agosto (più info)

10.00-23.00. ‘Vertigini della Fuga’: mostra dell’artista francese Gerard Venturelli ispirata dall’antica funzione di carcere. Spazi della Piazza d’Armi e delle Sale Quartiere dei Soldati del Forte di Santa Tecla, fino al 3 settembre (intero 5 euro, ridotto 3 euro, gratuito per i minori di 18 anni)



10.30-22.00. ‘Frida Kahlo – Il senso della vita’: mostra curata da Vincenzo Sanfo dedicata alla grande pittrice messicana scomparsa 67 anni fa, ma immortale icona di stile, femminilità e libertà. Palafiori di Corso Garibaldi (da martedì a domenica), fino al 29 ottobre (più info e acquisto biglietti a questo link)

17.00-23.00. Mostra di pittura di Silvio Maiano ed Eleonora Siffredi, con poesie di Bianca Tarozzi. Museo Civico di Sanremo, Piazza Alberto Nota 2, ingresso libero (dal martedì alla domenica fino al 31 agosto)

17.30-23.00. Mostra ‘Postcards from the future’ di Bruno Zanzottera e Marta Ghelma, un progetto ispirato al romanzo di Italo Calvino ‘Le città invisibili’. Progetto grafico di Jacopo Maggioni (fino al 24 settembre dal mercoledì alla domenica h 17.30/23 e dal 6 settembre h 10/13-15/18). Sale ‘Magazzini di Levante’ del Forte Santa Tecla (5 euro, ridotto 18- 25 anni 3 euro)



17.30. ‘I tarocchi dei fondali marini. Ispirato ai personaggi de ‘Le fiabe del mare’ di Italo Calvino’: laboratorio gratuito di scrittura creativa con ospite la scrittrice Mariapaola Pesce (per bambini dai 6 anni in su, ragazzi e adulti). Forte di Santa Tecla, richiesta prenotazione tramite WhatsApp +39 320 4659542 (più info)

19.45. Per Folies Royal 2023, Dj Time con Alessio Debenedetti (dj set). Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

21.00. Visita guidata della ‘Pigna’: Piazza della Cattedrale di San Siro, città Medioevale, belvedere dei Giardini Regina Elena, Santuario della Madonna della Costa, porte di Santa Maria, Piazza Capitolo, Piazza Santa Brigida e Piazza dei Dolori (10 euro). Ritrovo davanti alla concattedrale di San Siro, prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)

21.30. ‘Hippie, la rivoluzione mancata’: letture, musiche, testimonianze e video originali delle battaglie di un’epoca in cui lo stare insieme, ‘il collettivo’, aveva un senso politico concreto. Evento a cura di Luca Pollini e Associazione Pigna Mon Amour. Anfiteatro San Coatanzomì, ingresso libero

IMPERIA



21.00. Per la ‘2ª Rassegna estiva di concerti al Santuario di Montegrazie’, concerto di Giovanni Dora Miglietta al pianoforte e Lamberto Curtoni al violoncello. Santuario di Montegrazie



VENTIMIGLIA



17.00-19.00. ‘Il Corsaro Nero’: mostra allestita dallo storico delle tradizioni Ventimigliesi Erino Viola nell’atrio del palazzo Biancheri–Galleani in Via Garibaldi 13, fino al 27 agosto



18.00. ‘I Giardini Hanbury all'imbrunire’: visita guidata tra profumi e colori della rigogliosa vegetazione mediterranea ed esotica + aperitivo presso il punto di ristoro prospiciente il mare (20 euro). Ritrovo presso l'ingresso dei Giardini, info e prenotazioni 0184 229507 (tutti i mercoledì di agosto)



21.00. Il giornalista Magdi Cristiano Allam presenta il suo nuovo libro intitolato ‘Un miracolo per l’Italia’. Evento a cura dell’Associazione Culturale Italia-Israele. Biblioteca Aprosiana di via Bassi



21.15. Commedia dialettale ‘A rivincita de Pasca’’ della Compagnia d’u teatru ventemigliusu. Ospite dell’evento Pierina Giauna, vincitrice del premio ‘San Segundin d’argentu’. Piazzale del Santuario di San Secondo

VALLECROSIA



15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 3 settembre

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach



BORDIGHERA

9.00. ‘Bordighera Summer Fun’: lezione di Pilates alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino al 3 settembre

9.00-17.00. Mostra fotografica sul progetto della ‘Ciclovia Bicknell’, l’itinerario ciclo pedonale che dalle rocce mediterranee di Sant’Ampelio raggiunge la Valle delle Meraviglie, attraverso i sentieri di Montenero. Museo Clarence Bicknell, Via Romana 39, fino al 2 settembre

17.00-19.00. ‘La verità è sempre grigia’: mostra del pittore Giampiero Nanni. Sede dell'Unione Culturale Democratica /ANPI in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 3 settembre

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 9 settembre



22.00. Gran Tour del Cielo: Osservazioni astronomiche guidate sul Lungomare Argentina

OSPEDALETTI



18.00. Mandala di Sabbia 2023: Realizzazione di disegni con sabbia colorata a cura del Centeo Ghe Pel Ling e Centro Kalachakra, Sala Eventi ‘La Piccola’, sino al 26 agosto

21.20. Cinema in Plein Air con proiezione film ‘10 Giorni Senza Mamma’. Auditorium Comunale

TAGGIA



15.00. Festeggiamenti Sant'Isidoro: tornei sportivi (calcio, pallavolo, calcetto, tennis). Campo Sportivo Cepollina in Regione Borghi

21.30. Per ‘Live Music from Local Bands of Taggia’, concerto degli Erbagrama in un repertorio di classici della musica pop-rock, con una selezione ai pezzi tratti dai successi italiani. Via Lido sul Lungomare

RIVA LIGURE



21.15. Per la rassegna Bim Bum Bam, ‘Magie d’Oriente’ con illusionista Oniveresin. Piazza Ughetto

SANTO STEFANO AL MARE



20.00. ‘Dinner Show’: cena accompagnata da musica raffinata di Anyway Musica. Ristorante pizzeria Valdisogno nel porto di Marina degli Aregai, info 0184 480082 (mercoledì e venerdì di agosto)

21.30. ‘MT Live’: animazione musicale in Piazza Baden Powell

SAN LORENZO AL MARE

18.00. L'anello della Valle: escursione gratuita da San Lorenzo a Sant'Antonio e Cipressa verso la via Marenca con viste spettacolari sul mare (cena al sacco a cura dei partecipanti). Ritrovo in via Vignasse (Conad)

DIANO MARINA

21.00-23.00. Apertura notturna del Museo Civico del Lucus Bormani: una passeggiata ‘al chiaro di luna’ tra le sale del Museo, per vivere la cultura e l'archeologia nelle sere d'estate, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60 (tutti i mercoledì e venerdì di agosto)



21.30. ‘Riviera Revival’: format di intrattenimento dedicato alla migliore musica degli anni ’70, ’80 e ’90. A cura di Gianni Rossi. Molo delle Tartarughe

SAN BARTOLOMEO AL MARE

9.00. Lezione gratuita di ginnastica del risveglio con gli istruttori Lorenzo e Davide. Largo Scofferi, fino al 25 agosto



21.30. Dj Feet dj set a cura di Nicholas Deplano. Piazza Torre Santa Maria



CERVO



17.30-23.00. Per ‘Arte a Cervo’, mostra di Romano Campagnoli ‘Oltre mare’ curata da Pino Mantovani. Bastione di Mezzodì, fino al 27 agosto, ingresso libero (h 17.30/19.30-20.30/23)



18.00. Visita didattica gratuita a cura di Elisa Bianchi in collaborazione con il FAI. Ritrovo presso il parcheggio ex Stazione Ferroviaria, info 338 5959641

21.00. Per il 60° Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo, concerto della pianista Leonora Armellini, V Premio al Concorso Pianistico Internazionale ‘F. Chopin’ di Varsavia. Piazza dei Corallini (più info



ENTROTERRA

DIANO CASTELLO

18.00. Mostra con dieci litografie di Salvador Dalì riguardanti la Divina Commedia di Dante Alighieri. Chiesa di San Giovanni Battista, fino al 30 agosto

21.00. Per la 1ª edizione del ‘Premio letterario Number27’, lo scrittore Sergio Donna presenta ‘Fontane di Torino’. Chiesa di San Giovanni Battista



DOLCEACQUA



9.00-13.00. Mostra ‘… cento anni di Barbadirame’ di Raimondo Barbadirame. Sala consigliare del Comune, fino al 27 agosto (dal lunedì al venerdì h 9/13, sabato e domenica h 16/20)



10.00-17.30. Mostra Fotografica ‘500 Monaco Dolceacqua’ di Julien Spiewak (h 10/13-14.30/17.30). Castello dei Doria, fino al 2 settembre (più info)

19.00. Per la rassegna ‘Dolceacqua Incontra’, ‘Aperitivo con l’autore’: Marco Tucci presenta il suo libro ‘Il Ponte del Diavolo’. Enoteca Regionale in Via Castello (bicchiere degustazione 5 euro)



DOLCEDO



21.00. ‘Thadù, nient’altro che ritmo’:concerto di percussioni del duo formato da Michel Chenuil e Francesco Parodi. Piazza San Tommaso, ingresso libero ad offerta

MENDATICA



10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutti i giorni di agosto). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 338 3045512

MOLINI DI TRIORA



21.00. Mezzanotte Bianca



SEBORGA

10.00-18.00. ‘Seborga com’era’: mostra di foto d’epoca, strumenti musicali antichi e dipinti. Locali di Via Matteotti, ingresso libero, fino al 31 agosto

TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VILLA FARALDI

21.00-22.30. ‘Sciame di Angeli veri’: mostra con i dipinti di Gabriele Poli. Oratorio di Santa Caterina a Tovo Faraldi, fino al 26 agosto



FRANCIA

MONACO



10.00. ‘Monet in piena luce’: mostra nell’ambito delle celebrazioni del 140° anniversario della prima sosta di Claude Monet a Monaco e in Costa Azzurra. Grimaldi Forum Monaco, fino al 3 settembre (più info)



13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)



Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



WORK IN PROGRESS...





GIOVEDI’ 24 AGOSTO



SANREMO



‘Sanremo in Sport Estate 2023’: a questo link scaricabile la brochure con tutte le attività sportive gratuite proposte da 40 associazioni sportive negli spazi verdi comunali



9.00. Volée CUP – Torneo tennistico Giuseppe Fassola con Borsa di Studio per Giovani Tennisti Under 10/12/14/16 maschile e femminile. Tennis Club Solaro, fino al 27 agosto (più info)

9.00. ‘I parchi di Sanremo e il Museo del Fiore’: visita guidata ai parchi di Sanremo e al Museo del Fiore con la guida Marco Macchi (10 euro). Ritrovo davanti alla biglietteria della stazione ferroviaria, prenotazione obbligatoria al 327 0824866 (più info)



10.00-1.00. Scambi Festival (3ª edizione): laboratori, musica, attività ricreative all’insegna della convivialità. Centro storico ‘Pigna’, fino al 27 agosto (il programma a questo link)

10.00, 11.15 & 19.00. ‘Tour Ariston’: visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (5 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)

10.00-23.00. ‘Vertigini della Fuga’: mostra dell’artista francese Gerard Venturelli ispirata dall’antica funzione di carcere. Spazi della Piazza d’Armi e delle Sale Quartiere dei Soldati del Forte di Santa Tecla, fino al 3 settembre (intero 5 euro, ridotto 3 euro, gratuito per i minori di 18 anni)



10.30-22.00. ‘Frida Kahlo – Il senso della vita’: mostra curata da Vincenzo Sanfo dedicata alla grande pittrice messicana scomparsa 67 anni fa, ma immortale icona di stile, femminilità e libertà. Palafiori di Corso Garibaldi (da martedì a domenica), fino al 29 ottobre (più info e acquisto biglietti a questo link)

14.00. First Wooden Dragon World Championship: competi3zione velica nello specchio antistante la città, fino al 27 agosto (più info)

17.00-23.00. Mostra di pittura di Silvio Maiano ed Eleonora Siffredi, con poesie di Bianca Tarozzi. Museo Civico di Sanremo, Piazza Alberto Nota 2, ingresso libero (dal martedì alla domenica fino al 31 agosto)

17.00. ‘Sanremo marinara’: visita alla scoperta del Porto e Mostra a Santa Tecla accompagnati dalla guida Marco Macchi. Ritrovo davanti alla capitaneria di Porto, piazzale Vesco (10 euro), prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)



17.30-23.00. Mostra ‘Postcards from the future’ di Bruno Zanzottera e Marta Ghelma, un progetto ispirato al romanzo di Italo Calvino ‘Le città invisibili’. Progetto grafico di Jacopo Maggioni (fino al 24 settembre dal mercoledì alla domenica h 17.30/23 e dal 6 settembre h 10/13-15/18). Sale ‘Magazzini di Levante’ del Forte Santa Tecla (5 euro, ridotto 18- 25 anni 3 euro)

19.45. Per Folies Royal 2023, Music Time con Serena Lo Faro (fisarmonica) e Beatrice Orengo (voce). Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

21.00. ‘Sanremo t’inCanta’ (ultimo appuntamento): serata dove tutti possono chiedere di esibirsi con una canzone a loro scelta iscrivendosi ai provini ‘live’ (telefono 380 7098908). Conduzione ed animazione a cura di Alex Penna e Agostino Orsino. Piazza Eroi Sanremesi, zona Monumento a Siro Andrea Carli

21.15. Per l’ultimo appuntamento 2023 di ‘Cinema sotto le Stelle’, ‘Calvino e il Cinema’: proiezione film ‘Kagemusha - L'Ombra del Guerriero’ (1980) di Akira Kurosawa. A cura dell’Associazione Pigna Mon Amour. Piazza Santa Brigida, ingresso gratuito

21.30. ‘Diego Basso plays Queen’: il Maestro Diego Basso, con l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e le voci di Art Voice Academy, porta in palcoscenico i brani del gruppo rock inglese riarrangiate per orchestra ritmico sinfonica. Teatro Ariston (più info)



IMPERIA



15.00-18.00. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (giovedì h 15/18, sabato h 9.30/12.30)



21.00. In occasione della festa Patronale, serata di musica e poesia dialettale ligure con ‘Quelli du Gumbu.. de Chichen’ – Pa(r)olle e muxica de cà nòscia e d’in poco ciu in là. Piazza della Chiesa in frazione Caramagna



21.15. ‘Musica Sotto le Stelle’: concerto con le più belle colonne sonore dei film eseguito dalla Banda Musicale di Pompeiana, diretta dal Maestro Daniele Conio. Sagrato di Santa Maria Maggiore a Castelvecchio (bus navetta gratuito dalle 20.30 alle 21.15 e a fine manifestazione con partenza da Piazza Nannollo Piana)

VENTIMIGLIA

16.30. (RINVIATA A DATA DA DESTINARSI) ‘Il Trofeo Augusto alla Turbie’: presentazione al pubblico dei nuovi documenti donati dalla famiglia Parati Riva con interventi dello stesso donatore prof. Franco Riva della Università Cattolica di Milano e della dott.ssa Daniela Gandolfi del Museo. Sala ‘Emilio Azaretti’ del Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’ al Forte dell’Annunziata



17.00-19.00. ‘Il Corsaro Nero’: mostra allestita dallo storico delle tradizioni Ventimigliesi Erino Viola nell’atrio del palazzo Biancheri–Galleani in Via Garibaldi 13, fino al 27 agosto

19.30-20.45. Lezioni di yoga al Forte a cura della Scuola Yoga Pramiti (ogni giovedì dei mesi di Luglio e Agosto. Forte dell’Annunziata, ingresso libero (locandina)



21.15. Esibizione dell’Orchestra filarmonica giovanile, diretta dal maestro Cocco. Piazzale del Santuario di San Secondo

VALLECROSIA



15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 3 settembre

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach

BORDIGHERA

9.00-13.00. Mostra fotografica sul progetto della ‘Ciclovia Bicknell’, l’itinerario ciclo pedonale che dalle rocce mediterranee di Sant’Ampelio raggiunge la Valle delle Meraviglie, attraverso i sentieri di Montenero. Museo Clarence Bicknell, Via Romana 39, fino al 2 settembre

17.00- 19.00. Ping Pong in Giardino il lunedì e giovedì ai Giardini Lowe



17.00-19.00. ‘La verità è sempre grigia’: mostra del pittore Giampiero Nanni. Sede dell'Unione Culturale Democratica /ANPI in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 3 settembre

16.00-23.00. ‘Bordighera Book Festival’ (10ª edizione): stand di Case Editrici e Librerie. Incontri letterari con autori locali e di fama nazionale ed internazionale nei dehors del centro. Laboratori di scrittura e intrattenimenti per bambini. Corso Italia e altre location, fino al 27 agosto (il programma a questo link)

17.30. Omaggio a Italo Calvino con ospiti Daniela Cassini e Manuela Ormea che dialogano sui libri ‘Lina partigiana e letterata, amica del giovane Calvino’, ‘Italo Calvino partigiano’ e ‘Il mondo che verrà. Incontri con l'Altrove di Italo Calvino’ + intermezzi musicali a cura della cantante Francesca Pilade accompagnata alla chitarra da Giovanni Peirone. Giardino di Irene Brin in frazione Sasso, info e prenotazione obbligatoria +39 3475446651

18.00-2.00. ‘BerinBò - Festival di Birra & Cucina’: birra + degustazioni + piatti gourmet + abbinamenti + spettacolo – cultura. Giardino Lowe, fino al 26 agosto (più info)

19.00. ‘Bordighera Summer Fun’: Circuito funzionale alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino al 3 settembre



20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 9 settembre



21.00. ‘Bordighera Summer Fun’: Baby Dance alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino al 3 settembre



OSPEDALETTI

18.00. Mandala di Sabbia 2023: Realizzazione di disegni con sabbia colorata a cura del Centeo Ghe Pel Ling e Centro Kalachakra, Sala Eventi ‘La Piccola’, sino al 26 agosto

21.30. ‘La Festa in Giardino’: Omaggio a Katherine Mansfield + ‘Di Mare e d’Amore’: Viaggio nella canzone d’autore al sapore di sale con Chiara Ragnini. Auditorium Comunale

TAGGIA ARMA



16.00-23.00. Artigianato sotto le stelle: mercatino di artigianato artistico sul Lungomare di Arma

21.00. Festeggiamenti Sant'Isidoro: spettacolo Teatrale ‘Dalle stalle alle stelle’ della Compagnia dialettale ‘Riemughe surve’ di Montalto Ligure. Parcheggio Lentisco di regione Levà

21.15. Per ‘Musica e Parole’, Rosella Postorino presenta il suo ultimo romanzo ‘Mi limitavo ad amare te’. Dialoga con l'autrice Donatella Alfonso. Giardini di Villa Boselli

RIVA LIGURE



21.15. Per la rassegna ‘Sale in Zucca 2023’, presentazione libro ‘Abbrassens’ di Alberto Patrucco. Piazza Matteotti, ingresso libero

SANTO STEFANO AL MARE



18.00-24.00. ‘San Steva c'è’: mercatino dell’artigianato nel centro storico (tutti i venerdì e le domeniche fino al 3 settembre 2023)

SAN LORENZO AL MARE



17.00-19.00. Mostra delle opere di Carla Marino con i dipinti ad olio degli anni 2000 ispirati agli scorci del borgo. Oratorio del paese, ingresso gratuito (fino a settembre dal giovedì alla domenica), info 0183 1974592

21.00. ‘Scorribanda’: teatro di Franco Bianchi + ‘Arrestato spacciatore di favole’: Fiabe e racconti della provincia di Imperia. Sala Beckett del Teatro dell’Albero, ingresso libero

DIANO MARINA



21.00. Giochiamo con la storia: laboratori didattici per ragazzi e famiglie, in cui i partecipanti potranno rivivere in prima persona abitudini e segreti della vita quotidiana nell’antico Lucus Bormani. Museo civico al palazzo del Parco, corso Garibaldi 60, info 0183.497621

21.30. Per l’Estate Musicale Dianese’ (12ª edizione), ‘Cin Ci Là’: Operetta in tre atti di Carlo Lombardo e Virgilio Ronzato della Compagnia Teatro Musica Novecento (a pagamento). Villa Scarsella (locandina)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

9.00. Lezione gratuita di ginnastica del risveglio con gli istruttori Lorenzo e Davide. Largo Scofferi, fino al 25 agosto

21.00. Festa Patronale di San Bartolomeo Apostolo: Messa nella Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo

21.30. Karaoke con Paolo Bianco. Piazza Torre Santa Maria

23.15. Spettacolo pirotecnico in occasione del Santo Patrono. Lungomare delle Nazioni

CERVO



17.30-23.00. Per ‘Arte a Cervo’, mostra di Romano Campagnoli ‘Oltre mare’ curata da Pino Mantovani. Bastione di Mezzodì, fino al 27 agosto, ingresso libero (h 17.30/19.30-20.30/23)



ENTROTERRA

BAJARDO



21.00. Per ‘Musica nei borghi’, ‘Viaggiar Danzando’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo. Chiesa Vecchia



DIANO CASTELLO

18.00. Mostra con dieci litografie di Salvador Dalì riguardanti la Divina Commedia di Dante Alighieri. Chiesa di San Giovanni Battista, fino al 30 agosto

21.30. Festa della Birra (tutti i giovedì). Bowling di Diano, Via Diano San Pietro 105, info 0183 494131

DOLCEACQUA



9.00-13.00. Mostra ‘… cento anni di Barbadirame’ di Raimondo Barbadirame. Sala consigliare del Comune, fino al 27 agosto (dal lunedì al venerdì h 9/13, sabato e domenica h 16/20)

10.00-17.30. Mostra Fotografica ‘500 Monaco Dolceacqua’ di Julien Spiewak (h 10/13-14.30/17.30). Castello dei Doria, fino al 2 settembre (più info)

16.00-19.30. ‘Silenzio di Luci e Ombre’: mostra fotografica di Sandro Libra. Pinacoteca Morscio, ingresso libero, fino al 3 settembre (giovedì e venerdì h 16/19.30, sabato e domenica h 16/23)



MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutti i giorni di agosto). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 338 3045512

SEBORGA

10.00-18.00. ‘Seborga com’era’: mostra di foto d’epoca, strumenti musicali antichi e dipinti. Locali di Via Matteotti, ingresso libero, fino al 31 agosto

20.00. Serata Danzante e enogastronomica con l’Orchestra Domanico Cerry. Piazza del paese



TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VILLA FARALDI

21.00-22.30. ‘Sciame di Angeli veri’: mostra con i dipinti di Gabriele Poli. Oratorio di Santa Caterina a Tovo Faraldi, fino al 26 agosto



FRANCIA

ANTIBES



22.00. Festival di fuochi d’artificio. Route du bord de mer, entre le Fort Carré et La Siesta (più info)

CANNES



22.00. Festival d’Art Pyrotechnique 2023 con esibizione dell’azienda svizzera Sugyp sul tema ‘All'ombra di Tim Burton’. Baia della città (più info)

MONACO



10.00. ‘Monet in piena luce’: mostra nell’ambito delle celebrazioni del 140° anniversario della prima sosta di Claude Monet a Monaco e in Costa Azzurra. Grimaldi Forum Monaco, fino al 3 settembre (più info)

13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)







VENERDI’ 25 AGOSTO



SANREMO



‘Sanremo in Sport Estate 2023’: a questo link scaricabile la brochure con tutte le attività sportive gratuite proposte da 40 associazioni sportive negli spazi verdi comunali

9.00. Volée CUP – Torneo tennistico Giuseppe Fassola con Borsa di Studio per Giovani Tennisti Under 10/12/14/16 maschile e femminile. Tennis Club Solaro, fino al 27 agosto (più info)

9.30-1.00. Scambi Festival (3ª edizione): laboratori, musica, attività ricreative all’insegna della convivialità. Centro storico ‘Pigna’, fino al 27 agosto (il programma a questo link)

10.00. Visita guidata della Villa dove visse per alcuni anni il creatore dei premi Nobel. Il sosia di Alfred Nobel guida i partecipanti nella villa, nel parco e nel museo illustrando la storia della villa e quella dello scienziato (10 euro – ingresso villa 5 euro). Ritrovo all’ingresso di Villa Nobel, in Corso Cavallotti 116, info 338 1375423 (più info)

10.00-23.00. ‘Vertigini della Fuga’: mostra dell’artista francese Gerard Venturelli ispirata dall’antica funzione di carcere. Spazi della Piazza d’Armi e delle Sale Quartiere dei Soldati del Forte di Santa Tecla, fino al 3 settembre (intero 5 euro, ridotto 3 euro, gratuito per i minori di 18 anni)

10.00, 11.15 & 19.00. ‘Tour Ariston’: visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (5 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)

10.30-22.00. ‘Frida Kahlo – Il senso della vita’: mostra curata da Vincenzo Sanfo dedicata alla grande pittrice messicana scomparsa 67 anni fa, ma immortale icona di stile, femminilità e libertà. Palafiori di Corso Garibaldi (da martedì a domenica), fino al 29 ottobre (più info e acquisto biglietti a questo link)

12.00. First Wooden Dragon World Championship: competi3zione velica nello specchio antistante la città, fino al 27 agosto (più info)

17.00-23.00. Mostra di pittura di Silvio Maiano ed Eleonora Siffredi, con poesie di Bianca Tarozzi. Museo Civico di Sanremo, Piazza Alberto Nota 2, ingresso libero (dal martedì alla domenica fino al 31 agosto)

17.30-23.00. Mostra ‘Postcards from the future’ di Bruno Zanzottera e Marta Ghelma, un progetto ispirato al romanzo di Italo Calvino ‘Le città invisibili’. Progetto grafico di Jacopo Maggioni (fino al 24 settembre dal mercoledì alla domenica h 17.30/23 e dal 6 settembre h 10/13-15/18). Sale ‘Magazzini di Levante’ del Forte Santa Tecla (5 euro, ridotto 18- 25 anni 3 euro)

21.00. Presentazione del libro ‘Il ragazzo con la carrozzina di perla’ di Gianluca Giacchero. Piazza Borea D’Olmo

21.00. ‘BiblioTecla in versi’: ‘… verso il Ponente al di là dell’onde’, ’Itinerario del Cigno Ligustico’ di Giovanni Battista Conrieri. Letture dall’Opera in versi. Con Fabio Barricalla, Luca De Vincentiis, Rossella Masper. Parole e note di Francesco Macciò. Forte di Santa Tecla (più info)

21.30. ‘Il settimo giorno lui si riposò. Io no’: spettacolo di teatro e musica e con Andrea Mirò e Enrica Tesio. Auditorium Franco Alfano (info e acquisto biglietti a questo link)

23.30. ‘Noxe’: il nuovo venerdì del Bay Club con la migliore musica Reggaeton, Hip Hop & R&B. Bay Club, Corso Trento-Trieste 12, info +39 348 3984066 (più info)



23.59. Il rapper Boro Boro al Monkey’S Beach Club in Lungomare Italo Calvino 7 (più info)

IMPERIA

9.30-12.30. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)



21.00. Rassegna ‘Un Libro Aperto’: l’autore L. De Gennaro con M. Oreggia e S. Senardi presenta ‘Pop Life 1982-1986. I cinque anni d’oro della musica’. Piazza antica dell’Ospizio



21.00. ‘Aspettando il Centenario’, ‘Caramagna Ligure: un Comune prima dell’unificazione’: conversazione con Gabriella Badano e Gabriele Oreggia. Chiesa di San Bartolomeo Apostolo in frazione Caramagna

21.00. Musica sotto le Gru: musica live con ‘La Premiata Banda’ (Folk to dance). Banchina Aicardi

VENTIMIGLIA

17.00-19.00. ‘Il Corsaro Nero’: mostra allestita dallo storico delle tradizioni Ventimigliesi Erino Viola nell’atrio del palazzo Biancheri–Galleani in Via Garibaldi 13, fino al 27 agosto

21.00. Per ‘(R)estate a Grimaldi, musica da ballo con Dj. Terrazza panoramica in località Grimaldi, ingresso libero e gratuito

21.00-23.00. ‘Estate al Museo’: Apertura serale con Ludo Disco alle 21.15, attività dedicate alle famiglie con bambini. Museo civico archeologico G. Rossi al Forte dell’Annunziata (tutti i venerdì sino al 31 agosto)

21.00. Nell’ambito del Festival Organistico Internazionale (25ª edizione) ‘Armonie sacre percorrendo le terre di Liguria’, concerto d’organo del musicista Luciano Zecca. A cura dell’Associazione Rapallo Musica. Chiesa San Secondo

21.15. ‘HanburycheSpettacolo!’ concerto del gruppo ‘Back To The Wood’ formato da Roberto Anastasio alla batteria, Pino Morabito alla chitarra, Peo Giraudo al basso e Alessio Biancheri voce e chitarra, che accompagneranno gli spettatori nel più classico dei viaggi musicali nel Nord America. dei Giardini Botanici Hanbury in frazione Mortola Inferiore (più info)

VALLECROSIA

15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 3 settembre

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach

BORDIGHERA

9.30. ‘Bordighera Summer Fun’: Yoga al Chiosco della Musica Evita Peron, fino al 3 settembre

10.00-23.00. ‘Bordighera Book Festival’ (10ª edizione): stand di Case Editrici e Librerie. Incontri letterari con autori locali e di fama nazionale ed internazionale nei dehors del centro. Laboratori di scrittura e intrattenimenti per bambini. Corso Italia e altre location, fino al 27 agosto (il programma a questo link)

17.00-19.00. ‘La verità è sempre grigia’: mostra del pittore Giampiero Nanni. Sede dell'Unione Culturale Democratica /ANPI in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 3 settembre

18.00-2.00. ‘BerinBò - Festival di Birra & Cucina’: birra + degustazioni + piatti gourmet + abbinamenti + spettacolo – cultura. Giardino Lowe, fino al 26 agosto (più info)

18.30. ‘Bordighera Summer Fun’: Yoga Flexfitness Baby (5 – 10 anni) al Chiosco della Musica Evita Peron, fino al 3 settembre



19.00. Il DJ di musica rare-groove numero uno al mondo Keb Darge, sbarca sulla spiaggia a Bordighera. Warm-up DJs della serata ad ingresso gratuito sono il grande conoscitore dell'R&B Garage a Torino, Riccardo Iconout, e il res. DJ di Super Duper! Luis Soulful. Bagni Vernier, Lungomare Argentina, 31

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 9 settembre

OSPEDALETTI

18.00. Mandala di Sabbia 2023: Realizzazione di disegni con sabbia colorata a cura del Centeo Ghe Pel Ling e Centro Kalachakra, Sala Eventi ‘La Piccola’, sino al 26 agosto

21.30. Spettacolo di ballo a cura di Lumi Eventi. Auditorium Comunale

TAGGIA ARMA



15.00-24.00. 5ª edizione Sulle Orme di San Benedetto: Mercatino Artigianato Artistico. Vie e Piazze del Centro, anche domani



16.30. Visita guidata gratuita della cittadina con ritrovo in Piazza IV Novembre, fino al 31 agosto (martedì e venerdì pomeriggio incluso anche martedì 15 agosto)



21.00. Festeggiamenti Sant'Isidoro: spettacolo musicale con il complesso ‘Mariella Group’. Parcheggio Lentisco a Levà

19.00.’T.N.T. - Taggia Naturun Trail’, 2ª edizione della corsa tra i carrugi del Borgo. manifestazione podistica competitiva + passeggiata ludico amatoriale su un percorso di 7km che toccherà tutti i principali monumenti del centro storico. Partenza da Piazza Eroi Taggiesi (info e regolamento a questo link)

RIVA LIGURE



21.30. Musica Live con il ‘Premiato Cotonificio’:spettacolo teatrale Tributo a Gigi Proietti Spettacolo teatrale. A cura di Gioacchino Logico Via Nino Bixio, lato ponente. Piazza Matteotti

SANTO STEFANO AL MARE

18.00-24.00. ‘San Steva c'è’: mercatino dell’artigianato nel centro storico (tutti i venerdì e le domeniche fino al 3 settembre 2023)

20.00. ‘Dinner Show’: cena accompagnata da musica raffinata di Anyway Musica. Ristorante pizzeria Valdisogno nel porto di Marina degli Aregai, info 0184 480082 (mercoledì e venerdì di luglio e agosto)

SAN LORENZO AL MARE

17.00-19.00. Mostra delle opere di Carla Marino con i dipinti ad olio degli anni 2000 ispirati agli scorci del borgo. Oratorio del paese, ingresso gratuito (fino a settembre dal giovedì alla domenica), info 0183 1974592

18.00. Mercatino di arte e artigianato serale nel centro storico

DIANO MARINA



18.00. ‘Brindando… con Diana’, aperitivo al Museo tra storia e degustazione; viaggio nel percorso espositivo sorseggiando i pregiati vini offerti dall’Azienda Agricola San Martino di Dolcedo e proposti dai sommelier della Delegazione di Imperia e Savona della FISAR (Federazione Italiana Sommelier). Museo Civico del Lucus Bormani, Corso Garibaldi 60, prenotazione allo 0183.497621

21.00-23.00. Apertura notturna del Museo Civico del Lucus Bormani: una passeggiata ‘al chiaro di luna’ tra le sale del Museo. Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60 (tutti i mercoledì e venerdì di agosto)

21.30. ‘Riviera Revival’: format di intrattenimento dedicato alla migliore musica degli anni ’70, ’80 e ’90. A cura di Gianni Rossi. Molo delle Tartarughe

SAN BARTOLOMEO AL MARE

9.00. Lezione gratuita di ginnastica del risveglio con gli istruttori Lorenzo e Davide. Largo Scofferi, fino al 25 agosto



CERVO



17.30-23.00. Per ‘Arte a Cervo’, mostra di Romano Campagnoli ‘Oltre mare’ curata da Pino Mantovani. Bastione di Mezzodì, fino al 27 agosto, ingresso libero (h 17.30/19.30-20.30/23)

21.00. Per il 60° Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo, concerto del Gomalan Brass Quintet (a pagamento). Piazza dei Corallini (più info)

ENTROTERRA

BAJARDO



18.00. ‘La vera storia di Milly’: recital di Adriana Gennuizzi. Chiesa di San Rocco



CIPRESSA



19.00. ‘Birrevive sotto la Torre’. Torre Gallinaro, fino al 27 agosto (più info)

DIANO CASTELLO

18.00. Mostra con dieci litografie di Salvador Dalì riguardanti la Divina Commedia di Dante Alighieri. Chiesa di San Giovanni Battista, fino al 30 agosto

DOLCEACQUA



9.00-13.00. Mostra ‘… cento anni di Barbadirame’ di Raimondo Barbadirame. Sala consigliare del Comune, fino al 27 agosto (dal lunedì al venerdì h 9/13, sabato e domenica h 16/20)



10.00-17.30. Mostra Fotografica ‘500 Monaco Dolceacqua’ di Julien Spiewak (h 10/13-14.30/17.30). Castello dei Doria, fino al 2 settembre (più info)

16.00-19.30. ‘Silenzio di Luci e Ombre’: mostra fotografica di Sandro Libra. Pinacoteca Morscio, ingresso libero, fino al 3 settembre (giovedì e venerdì h 16/19.30, sabato e domenica h 16/23)

21.30. ‘Le Stelle dalla Corte dei Doria’: osservazione astronomica al Castello (a pagamento), info e prenotazioni 337 1004228



DOLCEDO



21.00. Per la rassegna ‘Per le vie del Borgo’ (10ª edizione), ‘E ti senti pulsare nel sangue’, Melologo su poesie di Cesare Pavese con musiche di Astor Piazzolla. Con Federica Fracassi (voce), Piercarlo Sacco (violino), Andre Dieci (chitarra). Piazzetta San Tommaso, ingresso libero ad offerta

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutti i giorni di agosto). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 338 3045512



MOLINI DI TRIORA



19.00. Food Art Festival, fino al 27 agosto



PERINALDO



18.00. Lo scrittore Marino Magliani presenta il libro ‘Il bambino e le isole - Un sogno di Italo Calvino’. Momento conviviale al termine. Sala Consigliare, ingresso gratuito

PIETRABRUNA



21.00. Per ‘Musica bei Borghi’, Viaggiar Danzando’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Loreto nell’ambito del ‘Festival dei Boschi. Musiche di: Respighi, Sibelius, Bartók, Dvoràk, Strauss jr., Brahms, De Falla, De Abreu. Torre Paponi, ingresso libero

PORNASSIO



19.00. 49ª Festa dell'Uva di Pornassio: apertura stand gastronomici + alle 22, Wine Night con Dj set, servizio bar e cocktail. Castello di Pornassio, fino al 27 agosto

SEBORGA

10.00-18.00. ‘Seborga com’era’: mostra di foto d’epoca, strumenti musicali antichi e dipinti. Locali di Via Matteotti, ingresso libero, fino al 31 agosto

TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VILLA FARALDI

21.00-22.30. ‘Sciame di Angeli veri’: mostra con i dipinti di Gabriele Poli. Oratorio di Santa Caterina a Tovo Faraldi, fino al 26 agosto



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

21.00. ‘Jazz au Château’: concerto della Saint Louis Jazz Band (Hommage aux orchestres de la swing). Città alta, ingresso libero (il programma a questo link)



MONACO



16.00-22.00. ‘Art3f’: 4ª edizione della fiera internazionale d'arte contemporanea. Espace Fontvieille, fino al 27 agosto (più info)

10.00. ‘Monet in piena luce’: mostra nell’ambito delle celebrazioni del 140° anniversario della prima sosta di Claude Monet a Monaco e in Costa Azzurra. Grimaldi Forum Monaco, fino al 3 settembre (più info)

13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)





SABATO 26 AGOSTO



SANREMO



‘Sanremo in Sport Estate 2023’: a questo link scaricabile la brochure con tutte le attività sportive gratuite proposte da 40 associazioni sportive negli spazi verdi comunali

9.00. Volée CUP – Torneo tennistico Giuseppe Fassola con Borsa di Studio per Giovani Tennisti Under 10/12/14/16 maschile e femminile. Tennis Club Solaro, fino al 27 agosto (più info)

9.30-1.00. Scambi Festival (3ª edizione): laboratori, musica, attività ricreative all’insegna della convivialità. Centro storico ‘Pigna’, fino al 27 agosto (il programma a questo link)

10.00, 11.15 & 19.00. ‘Tour Ariston’: visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (5 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)



10.00-23.00. ‘Vertigini della Fuga’: mostra dell’artista francese Gerard Venturelli ispirata dall’antica funzione di carcere. Spazi della Piazza d’Armi e delle Sale Quartiere dei Soldati del Forte di Santa Tecla, fino al 3 settembre (intero 5 euro, ridotto 3 euro, gratuito per i minori di 18 anni)

10.30-22.00. ‘Frida Kahlo – Il senso della vita’: mostra curata da Vincenzo Sanfo dedicata alla grande pittrice messicana scomparsa 67 anni fa, ma immortale icona di stile, femminilità e libertà. Palafiori di Corso Garibaldi (da martedì a domenica), fino al 29 ottobre (più info e acquisto biglietti a questo link)

12.00. First Wooden Dragon World Championship: competi3zione velica nello specchio antistante la città, fino al 27 agosto (più info)

17.00-23.00. Mostra di pittura di Silvio Maiano ed Eleonora Siffredi, con poesie di Bianca Tarozzi. Museo Civico di Sanremo, Piazza Alberto Nota 2, ingresso libero (dal martedì alla domenica fino al 31 agosto)

17.30-23.00. Mostra ‘Postcards from the future’ di Bruno Zanzottera e Marta Ghelma, un progetto ispirato al romanzo di Italo Calvino ‘Le città invisibili’. Progetto grafico di Jacopo Maggioni (fino al 24 settembre dal mercoledì alla domenica h 17.30/23 e dal 6 settembre h 10/13-15/18). Sale ‘Magazzini di Levante’ del Forte Santa Tecla (5 euro, ridotto 18- 25 anni 3 euro)

20.00.’ Saturday Summer’: serata Karaoke con animazione a cura di Alex Penna. Loft estivo del Bahama Star in via Armea 61, info e prenotazioni 380 7098908 (tutti i sabati d’estate)

21.00. Per la 24ª Rassegna di teatro dialettale dedicata a Nini Sappia, ‘L’hai falo per Amor’: commedia dialettale messa in scena dalla Compagnia ‘Siparietto di San Matteo’ di Moncalieri. Piazza Borea d’Olmo

21.00. ‘BiblioTecla in versi’: ‘Sembrava l’ultima parte del viaggio…’: Omaggio a Mirko Servetti. Letture e musiche dall’Opera in versi. Con Fabio Barricalla, Vera Bonaccini, Luca De Vincentiis, Carlo Di Francescantonio, Fabio Donati, Stefania Fiore, Rossella Masper,Mauro Pinzone, Francesco Scopelliti, Roberto Keller Veirana. Forte di Santa Tecla (più info)

21.30. ‘Viaggiar danzando’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Loreto nell’ambito del ‘Festival dei Boschi. Musiche di: Respighi, Sibelius, Bartók, Dvoràk, Strauss jr., Brahms, De Falla, De Abreu. Auditorium Franco Alfano (info e acquisto biglietti a questo link)

23.30. ‘Bay Music Saturday’: serata di divertimento al ritmo delle migliori hit del momento fino a tarda notte sotto le stelle con animazioni e performance ormai conosciute e apprezzate. Bay Club, Corso Trento-Trieste 12, info 348 3984066 (più info)



IMPERIA

9.30-12.30. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (giovedì h 15/18, sabato h 9.30/12.30)

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)



17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)



20.00. ‘Cena e Ballo aspettando il Centenario’: buon cibo e balli per ritrovarsi in allegria intorno a un tavolo e ricordare i tempi passati. Serata a tema Le Famiglie, sia quelle ‘originarie’ che gli ‘abitaissi’. Frazione Caramagna, info 329 4447596



21.00. Serata di divulgazione letteraria e scientifica dal titolo ‘La forma della luna - Italo Calvino e l’osservazione del cielo’ a cura della giornalista Alessandra Chiappori con speciale proiezione al Planetario accompagnata dal racconto della ricerca dell’autore e dalle sue stesse parole. Planetario in Calata Anselmi (acquisto biglietti a questo link)

21.00. Per la ‘2ª Rassegna estiva di concerti al Santuario di Montegrazie’, concerto ‘Il Soffio tra le Corde’ con Pierluigi Maestri, Claudio Merlo e Nicola Giribaldi (Flauto, violoncello, pianoforte). Santuario di Montegrazie, partecipazione libera

VENTIMIGLIA

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)

9.30-22.15. Cerimonia di conferimento del premio San Segundin d’argentu anno 2023 (h 9.30, Centro Polivalente San Francesco) + alle 11, Santa Messa nella Chiesa Cattedrale + alle 17, Sagra della Castagnola in Piazza Cattedrale + alle 22.15, Spettacolo Pirotecnico Musicale alla Foce del Roia

17.00-19.00. ‘Il Corsaro Nero’: mostra allestita dallo storico delle tradizioni Ventimigliesi Erino Viola nell’atrio del palazzo Biancheri–Galleani in Via Garibaldi 13, fino al 27 agosto

VALLECROSIA

11.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 3 settembre

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach

BORDIGHERA

8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)

9.00. ‘Bordighera Summer Fun’: ginnastica Total Body alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino al 3 settembre

10.00-23.00. ‘Bordighera Book Festival’ (10ª edizione): stand di Case Editrici e Librerie. Incontri letterari con autori locali e di fama nazionale ed internazionale nei dehors del centro. Laboratori di scrittura e intrattenimenti per bambini. Corso Italia e altre location, fino al 27 agosto (il programma a questo link)

14.00-17.00. Mostra fotografica sul progetto della ‘Ciclovia Bicknell’, l’itinerario ciclo pedonale che dalle rocce mediterranee di Sant’Ampelio raggiunge la Valle delle Meraviglie, attraverso i sentieri di Montenero. Museo Clarence Bicknell, Via Romana 39, fino al 2 settembre

17.00. ‘I Sentieri di Claude Monet’: facile passeggiata guidata nei luoghi dipinti da Claude Monet a Bordighera. A cura della Cooperativa Liguria da Scoprire (10 euro). Ritrovo davanti Ufficio Turismo IAT in Via Vittorio Emanuele 172, info 338 1375423 (più info)



17.00-19.00. ‘La verità è sempre grigia’: mostra del pittore Giampiero Nanni. Sede dell'Unione Culturale Democratica /ANPI in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 3 settembre



18.00. ‘IIrene Brin - La Moda della Cultura”: incontro teatrale-letterario alla scoperta di Irene Brin.. Attrici in costume alterneranno brillanti interventi teatralizzati a letture a tema, dando vita ad alcuni personaggi tratti dalla sua vita e dalle sue opere. Di e con Fulvia Roggero e Silvia Villa e con Erika Rotondaro. . Giardino di Irene Brin in frazione Sasso, info e prenotazione obbligatoria +39 347 5446651



18.00-2.00. ‘BerinBò - Festival di Birra & Cucina’ (ultimo giorno): birra + degustazioni + piatti gourmet + abbinamenti + spettacolo – cultura. Giardino Lowe (più info)

18.30. ‘Bordighera Summer Fun’: Skateboard (minimo 6 anni) davanti alla spiaggia libera attrezzata Wharariki (obbligatoria prenotazione via whatsapp al+39 391 7524574), fino al 3 settembre

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 9 settembre

OSPEDALETTI

18.00. Mandala di Sabbia 2023: Realizzazione di disegni con sabbia colorata a cura del Centeo Ghe Pel Ling e Centro Kalachakra, Sala Eventi ‘La Piccola’

21.30. ‘Musica in Piazza’: Tributo musicale a Pino Daniele con ‘Via Medina. The Pino Daniele project’. Piazza Sant’Erasmo

TAGGIA ARMA



15.00-24.00. 5ª edizione Sulle Orme di San Benedetto: Mercatino Artigianato Artistico. Vie e Piazze del Centro, anche domani

18.30-24.00. Sulle orme di San Benedetto, ambientazioni storiche e spettacolo pirotecnico nelle Vie e Piazze del Centro: 5ª edizione del grande evento estivo di Taggia con doppio spettacolo pirotecnico, Ponte Romanico ore 21.15, piazza Santissima Trinità ore 23.45 (locandina con il programma dettagliato)

21.00. Festeggiamenti Sant'Isidoro: spettacolo musicale con Dj ‘Sebastian Crossover’. Parcheggio Lentisco a Levà



21.30. Musica live con la ‘Combriccola del Vasco’, Vasco tribute band, Darsena di Arma, info 320 8124572

RIVA LIGURE

21.15. ‘Martial Art’: esibizione sportiva a cura della Fudoshin Karate. Piazza Ughetto

SANTO STEFANO AL MARE

16.30-23.00. Festa in spiaggia all’insegna del divertimento con la musica dei The Klub. Marina degli Aregai (tutti i sabati fino al 2 settembre)

SAN LORENZO AL MARE

17.00-19.00. Mostra delle opere di Carla Marino con i dipinti ad olio degli anni 2000 ispirati agli scorci del borgo. Oratorio del paese, ingresso gratuito (fino a settembre dal giovedì alla domenica), info 0183 1974592

20.00. Cena e festa di fine estate sul mare

DIANO MARINA



21.30. Per l’Estate Musicale Dianese’ (ultimo appuntamento della 12ª edizione), ‘Fabrizio De Andrè Sinfonico’: tributo al grande cantautore genovese (a pagamento). Villa Scarsella (locandina)



SAN BARTOLOMEO AL MARE

10.30. Lezione gratuita di Zumba a cura di Arsenio Turro Carbonell. Piazza Torre Santa Maria



21.00. Raduno Old Wild West: Balli country in Piazza Torre Santa Maria, anche domani



CERVO



17.30-23.00. Per ‘Arte a Cervo’, mostra di Romano Campagnoli ‘Oltre mare’ curata da Pino Mantovani. Bastione di Mezzodì, fino al 27 agosto, ingresso libero (h 17.30/19.30-20.30/23)

ENTROTERRA

BADALUCCO

17.30. Visita guidata gratuita del paese con guida turistica qualificata. Partenza da Piazza Duomo

BAJARDO

18.00. ‘Bajardo lectures, Università d'Estate in Castel Bajardo’, Italo Calvino da Sanremo a Bajardo’ con relatrice la scrittrice e giornalista Laura Guglielmi. Letture a cura di Alessandro Tonoli. Chiesa Vecchia

CIPRESSA



19.00. ‘Birrevive sotto la Torre’. Torre Gallinaro, fino al 27 agosto (più info)

DIANO CASTELLO

18.00. Mostra con dieci litografie di Salvador Dalì riguardanti la Divina Commedia di Dante Alighieri. Chiesa di San Giovanni Battista, fino al 30 agosto

21.30. Dj Set (ogni sabato di agosto). Bowling di Diano, Via Diano San Pietro 105, info 0183 494131

21.30. Serata musicale con esibizione della Karibe Band Recovered. Piazza Monsignor Massone

DOLCEACQUA

10.00-17.30. Mostra Fotografica ‘500 Monaco Dolceacqua’ di Julien Spiewak. Castello dei Doria, fino al 2 settembre (più info)



16.00-20.00. Mostra ‘… cento anni di Barbadirame’ di Raimondo Barbadirame. Sala consigliare del Comune, fino al 27 agosto (dal lunedì al venerdì h 9/13, sabato e domenica h 16/20)



16.00-23.00. ‘Silenzio di Luci e Ombre’: mostra fotografica di Sandro Libra. Pinacoteca Morscio, ingresso libero, fino al 3 settembre (giovedì e venerdì h 16/19.30, sabato e domenica h 16/23)

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutti i giorni di agosto). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 338 3045512

MOLINI DI TRIORA



19.00. Food Art Festival, fino al 27 agosto

PERINALDO



21.00. Concerto di Musica Jazz presso enoteca ‘DiVino e…’

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Apertura al pubblico del Museo Diocesano Sezione dell’Alta Valle Arroscia all’Oratorio della Ripa con un’ampia galleria artistica che va dagli affreschi medievali alle grandi pale barocche e tardo barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli (sabato e domenica h 9.30/13-14.30/18.30)



PORNASSIO

19.00. 49ª Festa dell'Uva di Pornassio: apertura stand gastronomici + serata musicale con la band 'Per un pugno di mollica’. Castello di Pornassio, fino al 27 agosto (più info)

SEBORGA



10.00-18.00. ‘Seborga com’era’: mostra di foto d’epoca, strumenti musicali antichi e dipinti. Locali di Via Matteotti, ingresso libero, fino al 31 agosto

20.00. Sagra dei Ravioli: evento enogastronomico e danzante con l’Orchestra Paolo Bagnasco. Piazza del paese

TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VILLA FARALDI

21.00-22.30. ‘Sciame di Angeli veri’: ultimo giorno della mostra con i dipinti di Gabriele Poli. Oratorio di Santa Caterina a Tovo Faraldi

FRANCIA

MONACO

10.00-20.00. ‘Art3f’: 4ª edizione della fiera internazionale d'arte contemporanea. Espace Fontvieille, fino al 27 agosto (più info)



10.00. ‘Monet in piena luce’: mostra nell’ambito delle celebrazioni del 140° anniversario della prima sosta di Claude Monet a Monaco e in Costa Azzurra. Grimaldi Forum Monaco, fino al 3 settembre (più info)

13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)





DOMENICA 27 AGOSTO



SANREMO



‘Sanremo in Sport Estate 2023’: a questo link scaricabile la brochure con tutte le attività sportive gratuite proposte da 40 associazioni sportive negli spazi verdi comunali



9.00. Volée CUP – Ultimo giorno del Torneo tennistico Giuseppe Fassola con Borsa di Studio per Giovani Tennisti Under 10/12/14/16 maschile e femminile. Tennis Club Solaro (più info)

9.30-1.00. Scambi Festival (3ª edizione): laboratori, musica, attività ricreative all’insegna della convivialità. Centro storico ‘Pigna’ (il programma a questo link)

10.00-23.00. ‘Vertigini della Fuga’: mostra dell’artista francese Gerard Venturelli ispirata dall’antica funzione di carcere. Spazi della Piazza d’Armi e delle Sale Quartiere dei Soldati del Forte di Santa Tecla, fino al 3 settembre (intero 5 euro, ridotto 3 euro, gratuito per i minori di 18 anni)



10.30-22.00. ‘Frida Kahlo – Il senso della vita’: mostra curata da Vincenzo Sanfo dedicata alla grande pittrice messicana scomparsa 67 anni fa, ma immortale icona di stile, femminilità e libertà. Palafiori di Corso Garibaldi (da martedì a domenica), fino al 29 ottobre (più info e acquisto biglietti a questo link)

12.00. First Wooden Dragon World Championship: competi3zione velica nello specchio antistante la città, fino al 27 agosto (più info)

13.00-19.00. ‘PicNic’: festa in spiaggia con un evento che trasforma il pranzo in musica e spettacolo per tutto il pomeriggio di tutte le domeniche. Beach Party dalle h 16. Boca Beach, Corso Guglielmo Marconi 99, info ‎+39 324 804 7852 (più info)

17.00-23.00. Mostra di pittura di Silvio Maiano ed Eleonora Siffredi, con poesie di Bianca Tarozzi. Museo Civico di Sanremo, Piazza Alberto Nota 2, ingresso libero (dal martedì alla domenica fino al 31 agosto)

17.30-23.00. Mostra ‘Postcards from the future’ di Bruno Zanzottera e Marta Ghelma, un progetto ispirato al romanzo di Italo Calvino ‘Le città invisibili’. Progetto grafico di Jacopo Maggioni (fino al 24 settembre dal mercoledì alla domenica h 17.30/23 e dal 6 settembre h 10/13-15/18). Sale ‘Magazzini di Levante’ del Forte Santa Tecla (5 euro, ridotto 18- 25 anni 3 euro)

19.45. Per Folies Royal 2023, Music Time con Reladuo formato da Roberto Blasi (chitarra) ed Elonora Amerio (voce). Bordo Piscina del Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391

20.00. ‘That’s Amore’: aperitivo a buffet, con show cooking e in compagnia della musica delle migliori hit anni ’80, 90 e 2000 (h 20) + dalle 23, lunga notte di musica commerciale. Bay Club, Corso Trento Trieste 12, info +39 348 3984066 (più info)

21.00. Fiesta Latina con Salsa Bachata, Kizomba, Reggaeton, Merengue, Cha Cha Cha (ingresso + drink 10 euro). Bahama Star, via Armea 91, info e prenotazioni 328 3390866 (ogni domenica d’estate)

21.00. ‘BiblioTecla in versi’: ‘Amici, poeti. Parole dette, parole cantate. Letture e musiche di poeti amici. Con Federico Altemani, Fabio Barricalla, Gabriele Borgna, Luca De Vincentiis, Federica Flore, Marco Innocenti, Rossella Masper, Alessio Orsetti, Giovanni Peirone, Orso Tosco. Forte di Santa Tecla (più info)

21.00. Summer Fashion Night: evento organizzato da Flavio Hair Fashion. Piazza Borea D’Olmo

IMPERIA

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)

17.00. ‘Birra e Branda’: Laboratorio con Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi, Ineja Food. A cura di CIA Imperia. Infopoint ‘L’Approdo’, Molo lungo di Oneglia, accesso libero e gratuito, info 337104 3629



17.00. Per la festa patronale, Santa Messa solenne animata dalla Corale Parrocchiale + processione per le vie del paese con le Confraternite e la Banca Musicale Città di Alassio + concerto della Banca Musicale Città di Alassio e festoso rinfresco. Frazione Caramagna

VENTIMIGLIA



9.00. Festa in Grammondo: festa della montagna al Rifugio Gerri sul Grammondo a cura del CAI Sezione di Ventimiglia. Ritrovo presso la sede CAI di Ventimiglia di via Roma 63, info e prenotazioni 347 2482640 (più info)

9.00. Gara di Bocce: Trofeo San Secondo - Memorial Brogna. Boccifila in Frazione Roverino

17.00-19.00. ‘Il Corsaro Nero’: ultimo giorno della mostra allestita dallo storico delle tradizioni Ventimigliesi Erino Viola nell’atrio del palazzo Biancheri–Galleani in Via Garibaldi 13

21.00-23.00. ‘Estate al Museo’: Apertura serale Al Brillar di Stelle: visite guidate a tema e a ‘lume di candela’ alle 21.15. Museo civico archeologico G. Rossi al Forte dell’Annunziata (tutti le domeniche sino al 31 agosto)

VALLECROSIA

11.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 3 settembre

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach

BORDIGHERA

9.00. ‘Bordighera Summer Fun’: Stretching alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino al 3 settembre

10.00-20.00. ‘Bordighera Book Festival’ (10ª edizione): stand di Case Editrici e Librerie. Incontri letterari con autori locali e di fama nazionale ed internazionale nei dehors del centro. Laboratori di scrittura e intrattenimenti per bambini. Corso Italia e altre location, fino al 27 agosto (il programma a questo link)

17.00-19.00. ‘La verità è sempre grigia’: mostra del pittore Giampiero Nanni. Sede dell'Unione Culturale Democratica /ANPI in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 3 settembre

19.00. ‘Bordighera Summer Fun’: Qi Gong alla Rotonda di Sant’Ampelio, fino al 3 settembre



20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 9 settembre

21.00. ‘Bordighera Summer Fun’: Balli caraibici. Rotonda di Sant’Ampelio, fino al 3 settembre

OSPEDALETTI

21.30. ‘Musica e parole...pensando a Fabrizio De André’ con Franziskani e i loro ospiti in concerto. Auditorium comunale

TAGGIA ARMA

19.00. Festeggiamenti Sant'Isidoro: processione, corteo in costumi tradizionali e benedizione degli animali. Via San Francesco

19.30. ‘MORF – Movin’On Rock Festival 2023’ (10ª edizione): DJ Set di Lorenzo De Thomatis + concerto di tre gruppi storici del panorama rock e post-rock del ponente ligure: Artichokes, Nomoremario e Roommates + chiudono gli head liners Syberia, gruppo post-metal di Barcellona (servizio di ristorazione e posti a sedere e intrattenimenti per i più piccoli). zona Darsena, ingresso gratuito

21.30. Per ‘La Piazza si fa Cinema’, proiezione film ‘Odio l'estate’ con Aldo, Giovanni e Giacomo. Via Lido sul lungomare

21.30. Concerto di cantautorato italiano con la Berben Band. Piazza Tiziano Chierotti

RIVA LIGURE

21.15. Per BimBumBam, Cinema all’aperto con proiezione del film d’animazione ‘Sing 2 - Sempre più forte’. Piazza Ughetto

SANTO STEFANO AL MARE



18.00-24.00. ‘San Steva c'è’: mercatino dell’artigianato nel centro storico (tutti i venerdì e le domeniche fino al 3 settembre 2023

SAN LORENZO AL MARE

17.00-19.00. Mostra delle opere di Carla Marino con i dipinti ad olio degli anni 2000 ispirati agli scorci del borgo. Oratorio del paese, ingresso gratuito (fino a settembre dal giovedì alla domenica), info 0183 1974592

DIANO MARINA

10.00-20.00. ‘Dipingiamo insieme’: mostra di pittura collettiva ‘a cielo aperto’. Via Nizza, Via Genova

21.30. Spettacolo comico con il cabarettista Gianluca Impastato. Molo delle Tartarughe, ingresso libero



SAN BARTOLOMEO AL MARE



21.00. Raduno Old Wild West: Balli country in Piazza Torre Santa Maria



CERVO



17.30-23.00. Per ‘Arte a Cervo’, ultimo giorno della mostra di Romano Campagnoli ‘Oltre mare’ curata da Pino Mantovani. Bastione di Mezzodì, ingresso libero (h 17.30/19.30-20.30/23)



ENTROTERRA

BAJARDO

9.30. Partenza per la camminata sui sentieri dell'Anello di San Bernardino con la guida ambientale Antonella Piccone



CIPRESSA



19.00. ‘Birrevive sotto la Torre’. Torre Gallinaro (più info)

DIANO CASTELLO

18.00. Mostra con dieci litografie di Salvador Dalì riguardanti la Divina Commedia di Dante Alighieri. Chiesa di San Giovanni Battista, fino al 30 agosto

DOLCEACQUA

9.00-19.00. Mercatino del biologico e dell’antiquariato. Piazza Mauro e piazza Garibaldi

10.00-17.30. Mostra Fotografica ‘500 Monaco Dolceacqua’ di Julien Spiewak. Castello dei Doria, fino al 2 settembre (più info)



15.00. Visita guidata nel paese incantato di Dolceacqua dedicata ai luoghi di Monet e alle sue opere. Si potranno visitare anche Palazzo Luigina Garoscio e la Pinacoteca Morscio. Al termine degustazione di Rossese- Ritrovo davanti all’ufficio IAT, info e prenotazioni 0184 206 666

16.00-20.00. Ultimo giorno della Mostra ‘… cento anni di Barbadirame’ di Raimondo Barbadirame. Sala consigliare del Comune

16.00-23.00. ‘Silenzio Ombre e Luci’: inaugurazione mostra fotografica di Sandro Libra. Pinacoteca Morscio, ingresso libero, fino al 3 settembre (giovedì e venerdì h 16/19.30, sabato e domenica h 16/23)



CARPASIO

18.00. Commemorazione del grande medico Leo Anfosso, Partigiano, per tutti ‘U Megu Leu’, con la partecipazione del figlio Prof. Gipo Anfosso che presenta il suo scritto ‘Io ricordo tutto’. Ostello Della Gioventù Leo Anfosso



LUCINASCO



10.00-18.00. Per tutto il periodo estivo, visite guidate al complesso museale della Parrocchia di Lucinasco (h10/12-16/18)



MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutti i giorni di agosto). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 338 3045512



MOLINI DI TRIORA



19.00. Food Art Festival

PERINALDO

21.00. Osservazioni guidate del cieloa cura dell’associazione Stellaria. Chiesa di San Bartolomeo della frazione di Negi, partecipazione libera

PIEVE DI TECO

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)

9.30-18.30. Apertura al pubblico del Museo Diocesano Sezione dell’Alta Valle Arroscia all’Oratorio della Ripa con un’ampia galleria artistica che va dagli affreschi medievali alle grandi pale barocche e tardo barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli (sabato e domenica h 9.30/13-14.30/18.30)



PONTEDASSIO



18.30. ‘Insieme per la vita’: festa dei donatori di sangue (FIDAS): aperitivo con dj + grigliata e primi piatti + music live by Premiata Banda + Dj set con dj Tex. Località Ruggie (gradita la prenotazione su whatsapp 327 352 223)

PORNASSIO

10.00. 49ª Festa dell'Uva di Pornassio: tour dei vigneti in bicicletta (h 10) + alle 12 apertura stand gastronomici + alle 16 pomeriggio musicale con i ‘Jazz Ambassadors Big Band’. Castello di Pornassio (più info)



SEBORGA

10.00-18.00. ‘Seborga com’era’: mostra di foto d’epoca, strumenti musicali antichi e dipinti. Locali di Via Matteotti, ingresso libero, fino al 31 agosto

TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



10.30. Visita guidata del centro storico a cura di Raffaella Astende con partenza da Palazzo Stella



VALLEBONA



18.00. Sagra ‘L’anciua in secrote’: acciughe in padella e un gotu du vin. Piazza del paese

VILLA FARALDI

16.00. 6ª edizione della ‘Corsa dei Cinque Paesi’: evento benefico a favore dell’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma. Ristoro e merenda per tutti. Animazione a cura di Paolo Bianco (quota iscrizione ad offerta libera). Tovo Faraldi (più info)

FRANCIA

MONACO

10.00-19.00. ‘Art3f’: 4ª edizione della fiera internazionale d'arte contemporanea. Espace Fontvieille (più info)

10.00. ‘Monet in piena luce’: mostra nell’ambito delle celebrazioni del 140° anniversario della prima sosta di Claude Monet a Monaco e in Costa Azzurra. Grimaldi Forum Monaco, fino al 3 settembre (più info)



13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)





Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate