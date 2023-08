Sanremo: giro di vite della Polizia Locale contro auto e biciclette abbandonate

Il decoro pubblico e la pulizia della città non passano solamente dalla rimozione dei rifiuti e della lotta contro i ‘furbetti’ che ancora non vogliono rispettare le regole.

Negli ultimi mesi il comando della Polizia Locale di Sanremo ha dato un giro di vite nel contrasto all’abbandono di veicoli con una particolare attenzione alle auto e alle biciclette. Sono molte, infatti, le vetture che vengono abbandonate nei parcheggi senza essere più spostate. Da inizio anno sono ben 30 le rimozioni portate a termine dal comando con relativa sanzione e segnalazione per i proprietari. Molte le vetture rimosse proprio nell’ultimo periodo quando, con l’alta stagione, il numero di parcheggi disponibili in città è elemento fondamentale anche in chiave turistica.

Non di secondaria importanza anche il lavoro svolto con le rastrelliere per le biciclette. Qui il problema non è solamente estivo, ma si verifica per tutto l’anno. Sono tante le biciclette che vengono legate agli stalli e, poi, parcheggiate come se la rastrelliera fosse una sorta di posteggio provato. Circostanza non consentita per fare in modo che i posteggi delle biciclette siano a rotazione. Grazie alle rimozioni portate a termine nell’ultimo periodo da parte del comando di Polizia Locale, al momento sono circa un centinaio le biciclette in custodia nella sede di via Giusti in attesa che siano reclamate. Quelle che non verranno restituite, saranno poi distrutte. Si tratta principalmente di rottami abbandonati da tempo e che, invece di essere smaltiti, sono stati lasciati legati agli stalli.