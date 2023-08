Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi in un uliveto al bivio per Sarola, in valle Impero, a ridosso della Statale 28. A fuoco sono andate sterpaglie e le fiamme stavano per raggiungere la carreggiata.

Il rogo per spegnere il quale sono al lavoro i vigili del fuoco del comando provinciale di Imperia ha interessato anche alcuni alberi di ulivo.

Presenti sul posto anche gli addetti dell'Anas.