Allestita abusivamente una colonia felina vicino alla pista ciclabile di Santo Stefano al Mare

“Attenti al gatto”: un annuncio che si trova lungo la pista ciclabile di Santo Stefano al Mare all’altezza della ex stazione cittadina. Il cartello serve a segnalare una piccola colonia per felini creata nel luogo, ma che ha un sostanziale problema: non è stata autorizzata da nessun ente pubblico, si tratta di una postazione abusiva, probabilmente allestita da qualche privato.

La colonia, dotata di ciotole per cibo e acqua e di un riparo costruito a mano, si trova nelle immediate vicinanze dell’area destinata ai ciclisti, andando a creare anche un potenziale pericolo per chi transita: da qui la decisione di posizionare un cartello insolito come “Attenti al gatto”, che di solito di mette sulle porte delle proprie case in maniera anche scherzosa.

“Di questa colonia noi non sapevamo nulla - ha commentato il sindaco Marcello Pallini, informato della questione - anche perché la pista ciclabile è di proprietà di Amaie Energia, quindi avrebbero dovuto essere informati anche loro della cosa. Si tratta di un qualcosa su cui avremmo dovuto confrontarci se avessimo deciso di allestirla”.

Una volta venuto a conoscenza del fatto, il primo cittadino ha deciso di inviare le forze dell’ordine sul luogo per verificare la situazione, che provvederanno in caso a rimuovere il cartello per poi segnalare il caso ad Amaie. A quel punto si dovrà decidere come operare in merito alla questione dei felini che abitano la zona.

“Noi siamo a favore della tutela degli animali e delle strutture apposite - aggiunge il sindaco - ma queste devono essere autorizzate dagli organi competenti”. Un’affermazione che trova conferma nell’inaugurazione sabato 1 giugno di una spiaggia dedicata agli animali, nello specifico quella a levante di Marina degli Aregai.